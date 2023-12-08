洛城新語／民選官員的中文名

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舊金山 政壇一大特色，是很多本身不是華裔 的民選官員都有「正式」中文名。而且往往都很講究，不是隨便取的。例如「潘正義」就給人一身浩然正氣之感。「威善高」很有青天大老爺的氣勢。「麥德誠」一看就是有誠信道德之人。「謝安宜」儼然就是大家閨秀的芳名。

官員起中文名字的潮流，甚至擴散到舊金山之外的地方。前屋崙市長薛麗比是白人，本名是Libby Schaaf。阿拉米達縣地檢長官善貞是非洲裔，本名是Pamela Price。佛利蒙市長候選人蘇偉傑是印度裔，本名是Raj Salwan。

這些五花八門的中文名字不但出現在華人 媒體上，也堂而皇之出現在選票上。它們流傳如此之廣，以至於當人們看到他們的英文本名時，往往一時難以與其中文名字對上號。

然而這樣的好光景可能不會長久了。媒體報導，舊金山選務處將收緊非華裔候選人使用中文名字的政策，將規定如果候選人不能證明自己自出生起就有中文名，或是已經使用中文名字兩年以上，就不能將自己的中文名字放在選票上。如果不能滿足這兩項要求之一，非華裔候選人在選票上的中文名字就只能採用音譯。

據了解，2019年通過的一項加州法律就有這樣的規定。舊金山當前唯一華裔市議員陳詩敏的推動下，舊金山選務處準備嚴格按照相關法律行事。一旦開始執行，目前大多數知名舊金山民選官員的中文名字因為都已經使用兩年以上，問題不大。但是新參選的「老外」候選人要把他們的中文名放在選票上，可能就有點難度。

舊金山民選官員熱衷於附庸風雅給自己起中文名，顯而易見主要原因還是為了吸引廣大華人選民的選票。舊金山的華人選民數量，足以令任何候選人都不敢忽視。從這個意義上來說，舊金山是全美極少數華人在政治上具有真正影響力的地方。

無可否認，華人選民看到選票上有像華人的名字，自然會有一種親近感，投票給他們的機率會大增。「老外」候選人用中文名，確實能起到吸引華人選民選票的效果，很難說沒有取巧搭便車之嫌。陳詩敏等官員要求嚴格管理相關政策，也正是出於這方面考量， 防止誤導選民。

但是另一方面，舊金山官員使用中文名，已經成為當地一種文化，存在即合理。不妨把這種現象看作舊金山多元色彩的一部份，順其自然就好，似乎沒有必要人為去打壓制止。

選舉之外，官員有中文名，也能拉近他們與華人的距離，有利於互相溝通，對社區有好處。華文媒體更是向來只用中文名字來報導他們。華人看到華頌善、殷嘉立這樣的名字，馬上能與他們本人對上號。如果他們的名字是沙馬恩‧沃爾頓或者喬爾‧恩加迪歐，可能只是冗長難記又沒有特別意義的一串音節。