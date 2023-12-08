華人婦女聯合會 慰問家暴受害婦女

美國華人婦女聯合會感恩和聖誕節日期間慰問YWCA家庭暴力計劃幫助的受害婦女。（美國華人婦女聯合會提供）

聖蓋博谷地區南巴沙迪那、亞凱迪亞、羅斯密等十多個城市市長、市議員以及地方非盈利組織，聖誕節前夕在歐溫岱（Irwindale）啤酒廠舉行年度聯席會議，美國華人 婦女聯合會專程前往，向YWCA家庭暴力計劃幫助的受害婦女和清寒家庭及遊民捐贈保暖用品表達節日慰問，受到加州 參議員盧比歐（Susan Rubio）、亞楚萊塔（Bob J. Archuleta）、眾議員 方樹強等表彰。

美國華人婦女聯合會張嫻、曹琳、林安妮、陳佳、孫小美、高小燕、艾微、張航、曉曉、高婉文、趙宏等，駕車把100多條棉被、350雙襪子，10多箱水果等運到聯席會會議現場，贈送給YWCA婦女家庭暴力收容機構的受害婦女，該機構的清寒家庭會員以及遊民等，也一并分享慰問用品。

會長張嫻表示，洛杉磯冬天已到，又逢聖誕佳節即將來臨，華人婦女聯合會姊妹們為家庭暴力受害婦女、無家可歸者雪中送碳。解決禦寒是當務之急，因此特別準備了大批棉被、襪子、水果等物品。關心弱勢群體，是美國華人婦女聯合會長久以來的服務主軸。

前加州眾議員伍國慶、美國南加州華人聯合總會會長熊文勝等參加聯席會議。