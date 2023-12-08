南加明年經濟展望樂觀 高峰會吸引500人參加

阿吉瀨強調，年度經濟高峰會是反思過去並展望南加州1.6兆美元經濟體的未來發展的關鍵平台。（記者張庭瑜/攝影）

第14屆南加州 年度經濟高峰會12月7日（週四）舉辦，來自六個縣的經濟學家們對2024年的經濟展望大多持樂觀態度，但也警告說，通貨膨脹和高利率 可能會在2024年下半年減緩經濟增長的速度。

本次會議由南加 州政府協會（Southern California Association of Governments，簡稱SCAG）精心策劃，聚集了來自不同行業的領導者、政策制定者、學者及專業人士，共同探討南加州經濟的未來發展與挑戰，約500名各界代表參加。

專家也針對SCAG的「Connect SoCal 2024」交通計劃和可持續社區戰略草案，討論通過改善交通系統來提升該地區近1900萬居民的生活品質和經濟效益；議題還涵蓋了創造就業機會、提高通勤、航運和旅遊效率等發展策略，而康乃爾大學（Cornell University）城市技術研究員Greg Lindsay的主題演講更成為會議的焦點。

SCAG高級經濟學家莫雷諾（Gigi Moreno）在會議上指出，雖然全球經濟壓力威脅著經濟衰退，但南加州仍顯示出強大的彈性。她提到，該地區的關鍵行業表現超過了疫情前的水平。隨著港口和好萊塢勞資糾紛的解決，南加州將帶著經濟動力進入新的一年。南加州2023年的年增長率預計達到2%至4%，但通膨和高利率可能會導致2024年中期增長放緩至不到1%。

南加州政府協會執行主任阿吉瀨（Kome Ajise）表示，這次經濟高峰會是該地區每年12月舉辦的重要會議，目的是檢視過去一年的經濟狀況並展望未來。南加州的GDP達1.6兆美元，此次會議提供了一個寶貴的機會來討論地區經濟的現狀和未來發展。

會議還特別關注確保經濟公平，尤其是對亞裔美國人和其他少數族裔社區的影響。討論範圍包括當前經濟環境中的挑戰，如高通膨率，以及這些問題對工作機會和永續性的影響。