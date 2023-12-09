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4大網路相親平台 一夜情或長期伴侶都能找

記者子為／洛杉磯報導
想找刺激、體驗一夜情的用戶可能傾向使用Tinder，而認真找長期伴侶的用戶可能會選擇Hinge或Coffee Meets Bagel。（記者子為／自製）
想找刺激、體驗一夜情的用戶可能傾向使用Tinder，而認真找長期伴侶的用戶可能會選擇Hinge或Coffee Meets Bagel。（記者子為／自製）

網路相親在年輕人中盛行，在美國，相親軟體種類繁多，因為精力有限，人們不可能同時使用所有軟體，故而選擇哪款軟體也是一門學問。因為人們想透過相親軟體獲得的東西不同，所以往往會根據其目標挑選適合的平台，比如想找刺激、體驗一夜情的用戶，可能傾向使用Tinder，而認真找長期伴侶的用戶，可能會選擇Hinge或Coffee Meets Bagel。

雖然各個軟體各有特色，但本質相同，用戶會建立個人檔案，放出自己的照片和介紹，再透過平台尋找和接觸目標相同、有化學反應的相親對象，兩位用戶如果互相點讚喜歡，則算匹配成功，通常會在平台上進行交流，如果聊得投緣還會交換手機號碼或社媒信息，亦或是約出來見面，進一步了解彼此。

如果聊得不投緣或約出來見面後認為不合適，可以在軟體上取消匹配，如果相親對象有逾越或危險舉動，也可以在軟體上進行舉報。

Tinder是最早出名的相親軟體之一，其特點是簡單易用，滑動式界面，讓用戶可以快速匹配。Tinder的優點在於其用戶數量多，能給用戶更多靈活的選擇，但對於想認真找對象的人而言，該軟體上用戶「玩性」更重，難以建立長期感情。

Bumble和Tinder有類似的界面，可以無限制地透過「滑屏」的方式獲取新的潛在對象檔案（Tinder需要付費才可），但Bumble具備女性主導的匹配系統，女性用戶必須首先發起對話，這對於男性用戶來說，可能會覺得喪失主動權。

Hinge是目前很多都市白領相親的首選，該軟體會要求用戶建立詳細的個人檔案，幫助建立有意義的情感連結，故而在該軟體上認真找對象的用戶較多。不過，該軟體會限制每天向他人示好的次數，需要付費才可以獲得更多點讚。

和Hinge類似，Coffee Meets Bagel也強調更真實的連結，適合想尋找長期伴侶的用戶，其一大特色是每天推送有限數量的匹配，但也因此用戶相對較少，需要花時間尋找。

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