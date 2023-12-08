我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

風暴季節來臨 專家籲未雨綢繆 今冬聖嬰現象降雨機率增

記者邵敏／洛杉磯報導
專家在EMS討論會上，探討今年冬季風暴的具體情況。（會議截屏）
專家在EMS討論會上，探討今年冬季風暴的具體情況。（會議截屏）

少數族裔媒體（EMS）12月7日（周四）舉辦線上討論會，邀請專家探討今年冬季風暴的具體情況，面對即將到來的惡劣天氣，民眾需提前做好哪些準備。

2022年至2023年風暴季節，加州經歷十幾條大氣河流，影響全州幾乎每個社區，惡劣天氣曾造成多起悲劇；專家預計，2023年至2024年的風暴季節即將來臨，雨季期間發生強烈聖嬰現象的可能性為75%至85%。氣象學家預測，12月中加州降雨可能性高於往年平均值，部分地方有20%的強降雨風險，同時可能出現降雪。

國家氣象局西部地區氣象學家Bianca Feldkircher，解釋聖嬰現象通常在聖誕節前後達到頂峰，海洋變暖導致高速氣流加強並南移，聖嬰現象出現時將有更多風暴。她指出今冬聖嬰警告已經生效，但每個地區帶來的影響不同，有些地方可能更加乾燥和溫暖，有些地方則多雨濕潤。

加州緊急服務辦公室(Cal OES) 危機溝通與公共事務部助理主任佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）表示，為安全應對風暴，首先民眾需提前訂閱預警系統，可登錄加州官方網站listoscalifornia.org/alerts /，一旦出現惡劣天氣，訂閱者就會收到政府發送的通知短信；官方網站擁有13種語言服務，對於沒有身分的移民同樣提供幫助，在惡劣氣候中享受社會福利，不會影響其移民進程。

其次，制定家庭計畫，如果風暴來襲，家庭成員可以撤退到哪裡，並在哪裡會合，同時將重要物品、包括個人證件提前存放在一個箱子裡，發生緊急情況時可隨身馬上帶走。佩拉約指出，人們一定要在風暴來臨前撤離危險地區，在暴風雨中行走、加速開車都會帶來危險。

加州保險局副新聞祕書Jazmin Ortega提醒消費者，暴風雨來臨前，民眾可先將房產、家中貴重物品拍照留證，以便之後提交保險時使用；同時，她還提醒消費者需在風暴前，與保險公司交流保單具體內容，哪些在保險範圍內哪些不是。Ortega提到，大部分保險都不涵蓋泥石流等氣候現象，加州只有2%的居民擁有洪水保險，希望民眾未雨綢繆，提前做好準備。

與會專家同時提供面對暴風雨氣候的社群媒體工具包，民眾可登陸socialpresskit.com/wetwinter，取得面對極端天氣時的協助，工具包提供包含中文在內的多種語言資源。

此次專題講座由EMS、加州非裔媒體、加州緊急服務辦公室 (Cal OES) 的Listos California合作舉辦，非裔媒體執行主任Regina Wilson主持會議。主辦單位認為，通過這次會議，提前通知加州少數族裔弱勢群體至關重要，可以提高人們對本次風暴季節可能造成危險的認識，同時也為脆弱社區提供安全提示訊息。

專家預測，2023年至2024年，出現聖嬰現象的可能性為75%至85%。（會議截...
專家預測，2023年至2024年，出現聖嬰現象的可能性為75%至85%。（會議截屏）
面對暴風雨天氣，這些資源可提供幫助。（會議截屏）
面對暴風雨天氣，這些資源可提供幫助。（會議截屏）

加州 保險 非裔

上一則

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

下一則

好康報你知／海鷗超市 (Galleria Foods wholesale Market)

延伸閱讀

南加州經濟高峰會開幕 聚焦發展與挑戰

南加州經濟高峰會開幕 聚焦發展與挑戰
自民黨獻金醜聞 日相岸田辭派閥會長 專家：政權動搖

自民黨獻金醜聞 日相岸田辭派閥會長 專家：政權動搖
加州高鐵 獲聯邦撥款60億元

加州高鐵 獲聯邦撥款60億元
保險經紀考試明年增簡體中文 保險服務更便利、多元化

保險經紀考試明年增簡體中文 保險服務更便利、多元化
金山公交獲7億 助BART紓困

金山公交獲7億 助BART紓困
8.3萬無證學生 州府立法援助

8.3萬無證學生 州府立法援助

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員