風暴季節來臨 專家籲未雨綢繆 今冬聖嬰現象降雨機率增

專家在EMS討論會上，探討今年冬季風暴的具體情況。（會議截屏）

少數族裔媒體（EMS）12月7日（周四）舉辦線上討論會，邀請專家探討今年冬季風暴的具體情況，面對即將到來的惡劣天氣，民眾需提前做好哪些準備。

2022年至2023年風暴季節，加州 經歷十幾條大氣河流，影響全州幾乎每個社區，惡劣天氣曾造成多起悲劇；專家預計，2023年至2024年的風暴季節即將來臨，雨季期間發生強烈聖嬰現象的可能性為75%至85%。氣象學家預測，12月中加州降雨可能性高於往年平均值，部分地方有20%的強降雨風險，同時可能出現降雪。

國家氣象局西部地區氣象學家Bianca Feldkircher，解釋聖嬰現象通常在聖誕節前後達到頂峰，海洋變暖導致高速氣流加強並南移，聖嬰現象出現時將有更多風暴。她指出今冬聖嬰警告已經生效，但每個地區帶來的影響不同，有些地方可能更加乾燥和溫暖，有些地方則多雨濕潤。

加州緊急服務辦公室(Cal OES) 危機溝通與公共事務部助理主任佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）表示，為安全應對風暴，首先民眾需提前訂閱預警系統，可登錄加州官方網站listoscalifornia.org/alerts /，一旦出現惡劣天氣，訂閱者就會收到政府發送的通知短信；官方網站擁有13種語言服務，對於沒有身分的移民同樣提供幫助，在惡劣氣候中享受社會福利，不會影響其移民進程。

其次，制定家庭計畫，如果風暴來襲，家庭成員可以撤退到哪裡，並在哪裡會合，同時將重要物品、包括個人證件提前存放在一個箱子裡，發生緊急情況時可隨身馬上帶走。佩拉約指出，人們一定要在風暴來臨前撤離危險地區，在暴風雨中行走、加速開車都會帶來危險。

加州保險 局副新聞祕書Jazmin Ortega提醒消費者，暴風雨來臨前，民眾可先將房產、家中貴重物品拍照留證，以便之後提交保險時使用；同時，她還提醒消費者需在風暴前，與保險公司交流保單具體內容，哪些在保險範圍內哪些不是。Ortega提到，大部分保險都不涵蓋泥石流等氣候現象，加州只有2%的居民擁有洪水保險，希望民眾未雨綢繆，提前做好準備。

與會專家同時提供面對暴風雨氣候的社群媒體工具包，民眾可登陸socialpresskit.com/wetwinter，取得面對極端天氣時的協助，工具包提供包含中文在內的多種語言資源。