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天然氣價格下滑 今冬瓦斯費有望調降

編譯陳盈霖／綜合報導
南加州今冬瓦斯費可望下降。（Unsplash網頁）
南加州今冬瓦斯費可望下降。（Unsplash網頁）

KTLA 5電視台報導，南加州天氣開始變冷，好消息是，今年冬季開暖氣的民眾，將可望不會收到如去年冬季般「高得驚人」的帳單。

今年1月，長時間的嚴寒天氣，許多人發現家裡的瓦斯費高得驚人，根據美國能源署（U.S. Energy Information Administration，EIA），今年瓦斯費預計調降，「主要是因天然氣價格下降。」

包括加州在內的美國西部地區，今年冬季平均天然氣成本，預計從去年843元下降至590元，這數據在全美所有地區中降幅最大。雖然烏俄戰爭導致俄羅斯無法供應石化燃料，且該產業受過去幾年供應鏈問題影響，但應該也有足夠的供應滿足今冬需求。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）發布「有利」（favorable）的可靠性前景，並補充「南加州天然氣網路應能滿足居民寒冬需求。」

若民眾擔心家中暖氣費用，可訂閱南加州瓦斯公司（SoCalGas）提醒簡訊。該公司新聞稿指出，當每月瓦斯成本增加20%或更多時，註冊的客戶會收到簡訊。該公司發言人漢斯（Brian Haas）表示，目前已有3萬5000人註冊。

加州 南加 天然氣

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