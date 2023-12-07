華醫打新冠第4針 抗體增加

檢測結果顯示，在接種第二針加強劑的11個月後，林永健體內的抗體水平仍然非常高。（圖片來源：受訪者提供）

假日季來臨，各地新冠病例和住院人數上升。知名醫療機構西達賽奈醫院（Cedars-Sinar）的華人醫師林永健，日前分享了自己接種第四針新冠疫苗 （第二針加強劑）11個月後的抗體檢測 結果。他表示，第二針加強劑的防疫 效果顯著，一般人群可等1年半後再次接種。

美國雅培實驗室（Abbott Laboratories）檢驗了林永健的血液樣本。檢測數值顯示，在接種了第四針新冠疫苗的11個月後，林永健的抗體水平依然非常高，比接種完第三針（第一針加強劑）疫苗一年後的結果3331AU/mL高出4.23倍。從林永健的四次接種疫苗後的抗體結果可以看出，他體內的抗體水平逐次遞增，且每次接種完疫苗後抗體下降的速度趨緩。

此次檢測的第一種抗體是由自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體IgG」。林永健的檢測結果為0.03，低於陽性值1.40，表明他沒有自然感染新冠病毒。林永健自2021年1月參加這項研究後，他的抗核包膜抗體從未超過陽性值，一直未感染。

檢測的第二種抗體是由自身免疫系統產生的新冠病毒抗體「抗刺突蛋白抗體IgG」，其陽性值應高於50AU/mL 。林永健上一次（接種完第四針1個月後）的檢測結果為41911.99AU/mL，是陽性值50AU/mL 的838倍；此次（11個月後）的檢測結果為14081.22AU/mL，是陽性值的281倍，抗體仍處在相當高的水平。

林永健醫師抗體IgG檢測結果比對(AU/ml) 。（資料來源：林永健提供；製表：記者趙健）

「這表明第二針加強劑的防疫效果非常有說服力，比第二針和第三針效果更好、更值得。」林永健說，此次檢驗的「抗刺突蛋白抗體IgG」值相當於接種第三針後3個月的水平；比接種第二針10個月後的結果300U/mL高出47倍。

林永健表示，從目前的情況來看，新冠感染率有所上升，他建議65歲以上的長者和基礎病患者不要放鬆警惕，半年接種一次。其餘人群則可在一年半後接種第五針（第三針加強劑），升級後的疫苗除了能夠對抗新冠病毒變種EG.5和BA.2.86，還可預防新變種XBB.1.5。

林永健補充，儘管接種了新冠疫苗的人也會感染新冠病毒，但通常沒有症狀或是輕症，感染者的住院率和加護病房ICU入院率低，死亡率也低。 他建議在新冠完全消失之前，所有人都應接種新冠疫苗。尤其是超過65歲的長者和基礎病患者，因為新冠的重病和死亡率與年齡和基礎病密切相關。此外，他提醒民眾佩戴口罩仍然是預防新冠、流感等呼吸道病毒的最佳防護辦法。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，在所有因感染新冠入院的病患中，約70%為65歲或以上的年長者，他們比一般人群更需要接種新版的疫苗。CDC主任Mandy Cohen博士表示，對從未接種過疫苗且尚未被感染的人群來說，新冠病毒依然非常危險。此外，年齡和健康狀況，也直接決定了病毒對個人健康的影響力。