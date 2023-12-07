爺爺街頭遛娃 慘遭突襲重摔

祖孫倆同時重摔在地。（取自KTLA5電視台）

洛杉磯 縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）日前發生一起居民區襲擊事件，案發時一位爺爺正推著嬰兒車在家附近散步，嫌疑男子突然衝上前來毆打，被害人與手中的童車當即重摔在地，車上10個月的孫女也翻出車外，摔在地上，視頻記錄了這起襲擊案發生的過程。

嫌疑男子靠近推著嬰兒車的居民。（取自KTLA5電視台）

一段令人不安的現場監控畫面顯示，12月5日（周二）下午5時42分左右，居民正推著嬰兒車，在卡拉巴薩斯市Lost Spring Road 4000號街區遛娃，車裡躺著10個月大的孫女 。此時，一名陌生男子突然衝上來，迎面就是重重一拳，被害人重摔在地，旁邊的嬰兒車也翻倒在地上。

嫌疑人用拳頭重擊被害人的臉。（KTLA5電視台）

畫面中可以看到，嫌疑人行兇後，轉身不慌不忙往路邊停靠的一輛小型貨車走去，隨後開車離開現場。被害人掙扎著站起來，走到嬰兒車旁，抱起摔倒在地的孫女，目前尚不清楚孩子是否在這起事故中受傷，當局也未公布被害人的傷勢情況。案發後，受害者致電洛縣 警局報案，警方發言人證實這起事件，這位被無辜攻擊的居民指出，自己遭到一名身分不明男子的惡意攻擊，對方用拳頭重擊他的臉部。

任何有訊息的人，請聯繫洛縣警局Malibu/Lost Hills警長站，聯絡電話：818-878-1808。如需匿名提供信息，請致電洛杉磯滅罪熱線 800-222-8477；如果使用智能手機，可登陸「P3Tips」應用程序；或者訪問網站：http://lacrimestoppers.org。