保險經紀考試明年增簡體中文 保險服務更便利、多元化

從2024年1月1日起，加州將提供西班牙語、簡體中文、越南語和韓語的保險執業許可證考試，7月1日起增加菲律賓語版本。（pexel示意圖）

加州 近期通過一項新法案，旨在讓保險 業更加多元化和便利。這項法案由保險專員勞拉（Ricardo Lara）提出，並由議員卡德龍（Lisa Calderon）撰寫的第451號議會法案（Assembly Bill 451 ）。這項法案已得到州長批准，將從2024年起生效。該法案旨在改善加州的保險服務，使之更加多元和包容。

根據這項新法律，從2024年1月1日起，加州保險廳將開始提供西班牙語、簡體中文、越南 語和韓語版本的許可證考試。此外，從2024年7月1日開始，這些考試還將增加菲律賓語（Tagalog）的版本。

這項法案的實施意味著加州能夠更好地滿足其多語言和多文化的保險消費者的需求。勞拉認為，透過提供各種語言的保險執照考試，將確保每位公民都能平等地獲得各種保險產品提供的保護，並為非英語系國家的居民提供成為保險執業者和為這些社區提供服務的機會。

考試將涵蓋多個領域，包括意外和健康或疾病、生活、生命與殘疾分析、財產和傷亡、個人專線和商業保險等範疇。新執照考試的安排將於2023年12月15日開始，透過PSI Services, LLC (PSI)進行，這是一家總部位於沙加緬度（Sacramento）的公司，為該部門提供執照考試服務。

這些考試的教育和考試目標均在加州保險部網站上查閱，以便考生解考試涵蓋的主題和特定保險條款的翻譯。如有關於考試安排或教育目標的問題，可通過撥打916-492-3064或發送電子郵件至[email protected]聯繫部門課程審查科。