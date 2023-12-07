墨西哥傳奇故事歌劇「Frida & Diego」 洛城上演

演出前會有講者介紹芙烈達·卡蘿一生。（記者張宏／攝影）

洛杉磯歌劇 院（LA Opera）近日上演根據墨西哥 已故女畫家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）改編的歌劇「Frida & Diego」，該劇講述芙烈達和壁畫畫家迪亞哥（Diego Rivera）的愛恨情仇與生死傳奇。這部歌劇被洛杉磯時報評為今年年底必看藝術活動之一。

現場觀眾座無虛席。（記者張宏／攝影）

「 Frida&Diego」由葛萊美獎獲獎作曲家Gabriela Lena Frank和普利策獎獲得者、劇作家Nilo Cruz共同創作，將芙烈達·卡蘿這位墨西哥歷史上最具標誌性的藝術家，及其與戀人迪亞哥的故事躍然紙上。故事講述迪亞哥在亡靈節許願，希望與妻子芙烈達·卡蘿團聚。死神給了芙烈達·卡蘿回到陽間與迪亞哥見面的機會，後者藉此希望獲得芙烈達的寬恕。

洛杉磯歌劇院（LA Opera）近日上演根據墨西哥已故女畫家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）改編的歌劇「 Frida&Diego」。（歌劇院圖片）

但芙烈達拒絕回到那個帶給她如此多痛苦的世界，直到另一個死去的靈魂激勵她回望曾經愛過的藝術和男人。芙烈達才同意回到陽間，並感悟對藝術的愛與對死亡的接受。

演員集體謝幕。（記者張宏／攝影）

歌劇指揮Lina González-Granados帶領丹妮拉·麥克(Daniela Mack)、阿爾弗雷多·達薩(Alfredo Daza) 和安娜·瑪麗亞·馬丁內斯(Ana María Martínez) 等才華橫溢的演員完成這場視聽盛宴，向歷史上這段傳奇愛情故事致敬。歌劇無論是舞台設計還是唱段都洋溢著墨西哥風情，通過芙烈達標誌性畫作與墨西哥民間傳說風格的配樂相結合，為芙烈達和Diego的愛恨傳奇注入新的活力，觀賞性很強。

洛杉磯歌劇院（LA Opera）近日上演根據墨西哥已故女畫家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）改編的歌劇「Frida&Diego」。（記者張宏／攝影）

12月9日還有演出，詳情請見https://www.laopera.org/performances/202324-season/el-ultimo-sueno-de-frida-y-diego/。