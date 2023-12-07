LAX推環保 消費滿75元就送限量藝術家設計水瓶

LAX推出限量水瓶，凡是12月1日至31日期間在LAX各大航廈零售店消費滿75元的旅客即可獲贈一個藝術家設計的MOBOT免費水瓶，送完即止。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX ) 在環保道路上更進一步，LAX和Unibail-Rodamco-Westfield (URW) 合作發起「Sustain with Love」水瓶活動，以支持機場鼓勵永續旅行舉措。凡是12月1日至31日期間在LAX第1、2、3、6號航廈和國際航廈專賣零售店消費滿75元的旅客，即可獲贈一個MOBOT免費水瓶，送完即止。

URW受到LAX消除一次性塑膠水瓶項目啟發，希望透過向旅客贈送獨一無二水瓶來慶祝這項環保運動。機場鼓勵旅客在機場各處補水站補充水瓶。LOVE at LAX水瓶由洛杉磯著名藝術家Ruben Rojas設計，水瓶還可兼作泡沫軸，飾有藝術家標誌性的大膽LOVE塗鴉，象徵著LAX對永續未來的貢獻。這些瓶子由100%回收不銹鋼、無毒高密度EVA泡沫製成，經FDA 批准，不含BPA，並配有不銹鋼吸管。

洛杉磯世界機場（LAWA）臨時執行長Bea許表示，消除一次性塑膠水瓶對於改善環境和增強機場可持續性至關重要。感謝URW合作夥伴用對旅客有意義且有用方式支持機場實現綠色未來的目標，期待看到旅客在補水站使用他們MOBOT水瓶。

洛杉磯國際機場URW總經理 Maral Matossian表示，這些獨特水瓶充分體現他們對LAX和環境的熱愛，它們將提醒旅客幫助減少塑膠垃圾。