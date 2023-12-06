明後兩年 南加租金漲幅估計收斂

2025年之前，南加州租金增長放緩。（Getty Image）

南加州大學 「Casden Multifamily Forecast」近日預測，南加 州租金 將在2025年前放緩，各地區租金上漲幅度在2%至4%之間，讓租客能有喘息的時間；不過在此之後，租金很能將快速上揚。

根據這項預測，租金增長低於平均水平的縣包括洛杉磯縣、聖地牙哥縣、河濱縣（Riverside）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）。在南加州租金普遍較高的橙縣，租金上漲幅度比平均值略高；2025年底，平均月租金將上漲至2800多元，為該區歷史之最。

相較疫情期間每年12%至18%的租金漲幅，2024至2025年間的租金上漲幅度，將有很大回落。

不過該項預測表示，租金上漲放緩的好景不長，2025年後，隨著房屋建造數量放緩，租金的上漲幅度很可能將增大。高貸款利率以及不斷上漲的房屋管理成本，將給很多房產投資商帶來困境，導致房屋被法拍，市場房源更少。預測中指出，「隨著行業需要時間整理資金，新的房源將越來越少。房子空置率下降，租金隨之上漲。」

該報告具體分析了各個地區五個單位及以上的公寓租金上漲情況。到2025年夏季，洛縣平均租金為2306元，前一年夏天為2231元；橙縣2025年夏季租金預計平均為2837元，前一年為2631元；內陸帝國2025年夏季為2049元，前一年為1994元；聖地牙哥縣2025年為2540元，前一年為2421元；范杜拉縣（Ventura County）2025年為2671元，前一年為2507元。

南加州2024年至2025年房屋空置率估計為4%至6%。

資料顯示，南加州租客已經被租金壓得喘不過氣。2021年，超過一半的租客用超過30%的收入支付租金。在經濟學上，超過該收入比例被視作「租金負擔高」。不同地區租金高負擔群體的比例有所不同。