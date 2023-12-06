4天槍殺4人 洛城冷血殺手遭起訴

今年33歲的鮑威爾於11月30日被捕。（洛縣警局）

四天連殺四人的冷血殺人嫌犯鮑威爾（Jerrid Joseph Powell）4日被指控犯下三起遊民 謀殺案以及一起入室搶劫殺人案。四起命案分別發生在11月26日至29日，三名遊民死者均是在一個人睡著時被槍殺的。

根據洛杉磯 縣地方檢察官辦公室的起訴書，今年33歲的鮑威爾被控四項謀殺罪，一項入室搶劫罪，一項持有武器重罪。此外，檢察官還添加了加重刑罰的指控，包括連續犯下多起謀殺案，在搶劫過程中殺人以及非法使用武器。如果罪名成立，鮑威爾獲刑終身監禁，不得假釋。該案將於1月8日過堂。

警方和檢方並未透露鮑威爾犯下四起殺人案的動機。