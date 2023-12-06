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貢獻社區多年「高大哥」成僑界楷模

記者楊青／洛杉磯報導
高啓正（前排右六）出席僑務榮譽職聘書暨華光獎章頒發儀式。(本報資料照)
高啓正（前排右六）出席僑務榮譽職聘書暨華光獎章頒發儀式。(本報資料照)

加州華人著名僑領高啓正辭世消息傳出，華人僑社震驚惋惜，他為社區服務貢獻良多，事必躬親，爲人謙和，受到新老僑社、校友會等組織的廣泛尊敬和愛戴。

中華民國僑務諮詢委員謝傳佐表示，她與好友劉永文5日早先就計劃前往亞凱迪亞美以美醫院看望高大哥，沒想到大清早就接到他清晨過世的消息。所以原定上午10點探望提前到了8點多，也因此在第一時向高大哥鞠躬致敬和告別。她表示，高大哥走得安詳，高夫人和兩位女兒及小女婿當時隨伺在旁。

謝傳佐表示，上次看望高大哥是在一家養老院。高大哥一向身體很好，長期服務人群，傳統僑社和台灣新僑活動，都多有參與和鼎力支持。2022年朱立倫訪洛時，高大哥不幸感染新冠病毒，但當時腦子仍非常清楚，講話思路清晰。不過從那之後身體變差，輪椅代步。

謝傳佐以「僑社楷模」形容高啓正的一生。她表示，高啓正幾十年如一日助人爲樂，服務社區出錢出力。她本人擔任加州台灣同鄉聯誼會會長期間，近距離與高大哥一起工作，每年雙十國慶和美國國慶升旗活動，他都早早就帶人來幫忙掛國旗，佈置會場，樣樣親力親爲，獲得僑社廣泛尊敬。

與高啓正相識將近40年的南加州國民黨老黨員才廣懿表示，高啓正是國民黨南加大佬，但卻能夠與綠營友好溝通，同時贏得傳統僑社和新僑僑社的擁戴。正因為他的隨和，南加藍綠陣營在很多議題上雖然觀點不一，但至少有機會溝通和對話，高大哥功不可沒。他意志剛毅卻爲人隨和，難能可貴。

泛美中華會館聯誼會執行長張自豪表示，高啓正古道熱腸，爲人正值。他經營服裝帽子生意事業有成，慷慨捐贈，羅省中華會館和傳統僑社的許多大型活動，無論是佈置會場，懸掛橫幅，擺設大型氣球，都有其身影。而中華民國重要官員來訪，背後常有他周到細緻的安排，默默奉獻，風輕雲淡。

張自豪表示，作為中華民國早年的籃球國手，高啓正不僅創辦了海外中華籃球賽，他自己也一直打球，但近年因心臟手術，加上2022年新冠病毒感染，身體每況愈下。

高啓正服務僑社數十年，台灣前總統馬英九尊稱他「高大哥」。(本報資料照)
高啓正服務僑社數十年，台灣前總統馬英九尊稱他「高大哥」。(本報資料照)

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