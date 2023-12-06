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洛城新語／灣區國會議員的新老對決

洛城新語

灣區國會議員政治生態終於要翻頁了。代表矽谷的資深聯邦眾議員艾許(Anna Eshoo)最近宣布，明年任期屆滿後將不再尋求連任。誰將接任艾許空出的席次，立即成為媒體關注的焦點。

目前媒體看好的候選人包括加州眾議員羅達倫(Evan Low)、加州參議員貝克(Josh Becker)、聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)，以及前聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)等多人。

曾有人說，如果加州是深藍，灣區就是靛藍。灣區選出的國會議員，是國會山莊裡最穩定的族群。從八十年代至今，灣區各方面都發生了很大變化。但是灣區選民派往國會的代表基本上一直都是那些老面孔。每次改選他們總是毫無懸念連任。唯一例外，莫過於2016年新人羅康納(Ro Khanna)在沒有獲得建制派支持下，擊敗時任資深聯邦眾議員本田實(Mike Honda)，是罕見個案。

艾許退休後，爭奪她空出席次的選戰將非常激烈。這次選舉將與競爭前參議員范士丹席次的選舉一起，成為灣區少見具有競爭性的國會議員選戰。

羅達倫5日正式宣布參選，現年僅40歲的羅達倫，從政經驗已相當豐富。作為矽谷出身的政治人物，羅達倫與很多華人一樣先後就讀迪安薩社區學院和聖荷西州立大學，並獲政治學士學位。2004年開始從政，當時首次競選金寶市議員失敗。兩年後2006年再次參選成功，開啟政壇生涯。2009年擔任金寶市長，與當時的桑尼維爾市長李洲曉、庫比蒂諾市長黃少雄等同被視為矽谷華人參政的新生代主力。他還曾擔任其導師，也就是前加州眾議員方文忠的地區代表多年。

雖然羅達倫被看好接替艾許空出的席次，但是要成功進軍國會，還要面對政壇老將史密提恩的挑戰。現年70歲的史密提恩從政經歷也是從地方開始，進而進入加州議會，但顯然資歷更深。他從1992年至1996年擔任巴洛阿圖市議員及市長。2004年當選加州參議員。任期屆滿後，又於2018年當選聖他克拉拉縣議員至今。他還是一位學霸，擁有柏克萊法學院博士學位，以及史丹福大學和柏克萊加大碩士學位。

羅達倫與史密提恩的選戰，是矽谷新老兩代政治人物的對決，被認為是近20年來矽谷最重要的一場選舉。由於兩人以及有意參選的其他主要候選人都是民主黨，政見理念方面不會有很大差異，最多就是某人可能更偏向進步派，某人更接近溫和派。

以往經驗證明，加州和聯邦層面選舉，候選人能否獲得民主黨建制派支持，至關重要。其中包括爭取州長紐森、榮譽議長裴洛西、副總統賀錦麗等加州民主黨重量級人物的背書。誰能獲得黨內支持，就能掌握巨大資源，勝選機會大為提升。

加州 灣區 矽谷

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