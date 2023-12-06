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南加僑領高啟正辭世 享壽86歲

記者啟鉻／洛杉磯報導
台灣政治大學「雄鷹籃球隊」今年6月訪南加，高啓正（中）熱情安排友誼賽。（本報檔案照片）
台灣政治大學「雄鷹籃球隊」今年6月訪南加，高啓正（中）熱情安排友誼賽。（本報檔案照片）

美國南加州華人著名僑領高啓正於2023年12月5日美西時間早晨六點半，因心肺衰竭辭世，享壽86歲。

高啓正生於1937年10月2日（民國二十六年十月二日）出生中國山西神池縣後到台灣，高啟正在台灣時在陸軍官校學習通信兵專業，畢業後在台灣服役十年。1970年代，他來美國創業，成立了R&K成衣工廠，曾是維多利亞祕密的供應商，2003年他退休將工廠交由大女兒接管。

高啟正最常提到的故事，是1991年，他與大女兒從俄亥俄州乘坐US Air航空公司的飛機，在洛杉磯著陸時，竟與別的飛機發生碰撞，飛機上有乘客死亡。回憶起此事，他說感覺自己很幸運。

事業有成，篤信基督的他退休後多數時間都投入到僑務和社區活動，多年來在南加州華人社區中，受到新老僑社、校友會等組織的尊敬和愛戴。

高啓正生前獲聘中華民國僑務諮詢委員、中國國民黨中央評議委員，擔任美國中華體育聯誼會理事長、全球華人籃球邀請賽總會長，以及R&K Imports Inc.董事長、洛杉磯僑界急難救助協會創會會長等職務，為華人華僑社區服務貢獻良多。

高啓正辭世，令華人社區震驚悲愴，也是整個美國僑界的一大損失。僑界人士表示，「高啓正不僅是我們的高大哥，也是僑界的高大哥，甚至中華民國前總統馬英九也要尊稱他高大哥。如今高大哥蒙主寵召，昇登天堂，為他祝禱。」

駐洛杉磯台北經文處處處長紀欽耀代表全體同仁對高啓正的離世致哀。他說，高啓正委員是南加州德高望重的僑界領袖，生前積極參與僑社活動，對僑界貢獻良多。2020年新冠疫情期間整合僑界力量及資源，成立「洛杉磯僑界急難救助協會」，向許多急需幫助的國人同胞伸出援手，體現台灣人的善良與大愛。我們不捨高委員辭世，期盼南加州僑界緬懷他畢生愛鄉愛國的風範，持續團結和諧。

高啓正是中華民國僑務諮詢委員，2017年創辦洛杉磯僑界急難救助協會，並擔任創會會長至2022年。該協會現任會長劉煥君說，有幸跟高大哥學習急難救助會務，「高大哥一生忠黨愛國，事業有成，篤信基督，服務僑社，受到僑社各界的尊敬。」

高啟正在2017 年編輯出版「洛杉磯關懷救助手冊」，分送洛杉磯僑胞家庭及各單位。平時定期舉辦各類急難救助講座，教育培訓等課程，應變能力及心理建設。他並邀請相關專業機構或學者示範教學，增加僑胞應變能力，臨危不亂。

劉煥君說，在疫情大流行期間，高大哥代表協會捐贈防疫口罩給洛杉磯市政府。同時一直在服務僑胞或短暫前來訪問的國民，當遭遇急難時，予以及時的協助或建議。高大哥是一位做事不求名利的人，為人相當低調。很多事高大哥和高大嫂都是默默付出，從不要求回報，也不到處宣揚，獲得僑界尊敬。

高啓正治喪委員會5日開始籌備，據悉他將安葬在好萊塢森林墓園。

南加著名華人僑領高啓正生前照片。（家屬提供）
南加著名華人僑領高啓正生前照片。（家屬提供）
高啓正（右三）最後一次參加公開活動。（本報檔案照片）
高啓正（右三）最後一次參加公開活動。（本報檔案照片）
高啓正（左四）6月在家人陪伴下最後一次公開露面。（本報檔案照片）
高啓正（左四）6月在家人陪伴下最後一次公開露面。（本報檔案照片）

洛杉磯 華人 加州

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