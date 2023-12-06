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富蘭克林基金會飛向藍天首映籌款 助自閉症家庭

記者張宏／洛杉磯報導
富蘭克林基金會3日在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦「飛向藍天」首映式和籌款晚會，（左起）JUST GO總裁Anna王、屈建平、赫景秀、布萊恩特奶奶、布萊恩特和媽媽Emily等。（記者張宏／攝影）
富蘭克林基金會3日在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦「飛向藍天」首映式和籌款晚會，（左起）JUST GO總裁Anna王、屈建平、赫景秀、布萊恩特奶奶、布萊恩特和媽媽Emily等。（記者張宏／攝影）

富蘭克林基金會日前在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦「飛向藍天」首映會和籌款晚會，影片主角也是世界上年齡最小的自閉症飛行學員布萊恩特和媽媽一起亮相首映會。現場愛心人士慷慨解囊，希望能幫助自閉症家庭。

布萊恩特（右）和媽媽Emily。（記者張宏／攝影）
布萊恩特（右）和媽媽Emily。（記者張宏／攝影）

基金會創辦人赫景秀表示，華人愛心人士對自閉症關注日益增加，這些孩子的家庭、學習和社交環境都得到改善。十多年前，他們辦活動依靠的只有教會，少有社區贊助。如今他們活動竟然有13個協辦、六個贊助和四個支持單位。華裔社區更加關注自閉症，大家團結友愛互助，將中華文化優良美德在美國大地上廣為傳播。

慈善家張祥華鼓勵和呼籲美國華人社團組織能支持富蘭克林基金會。（記者張宏／攝影）
慈善家張祥華鼓勵和呼籲美國華人社團組織能支持富蘭克林基金會。（記者張宏／攝影）

活動重頭戲是紀錄片「飛向藍天」首映會，該影片製片人和導演屈建平表示，這是一部反映自閉症少年開飛機的故事。影片主角布萊恩特是一個16歲的自閉症孩子，他有注意力不集中、社交恐懼、動作呆板及語言遲緩等典型自閉症問題。

但是他從小就痴迷飛機，對飛機性能瞭如指掌。他的媽媽看到孩子如此痴迷飛行，就想方設法創造條件讓他開飛機。經過不斷爭取和努力，加州政府殘障部門協調機構同意為他開飛機提供幫助，讓他終於能飛上藍天。屈建平說，影片歷時半年，由於經費有限，劇組人員多是以義工形式參加，一些設想的特效和拍攝也無法實現。

美國華人婦女聯合會會長鍾學正（右二）帶領會員們出席。（記者張宏／攝影）
美國華人婦女聯合會會長鍾學正（右二）帶領會員們出席。（記者張宏／攝影）

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