葛萊美藝術家Maki Mae新專輯 亞裔名人堂布慈善義賣

葛萊美藝術家Maki Mae新專輯「Down by the Water」日前在格蘭岱舉辦發表會及慈善義賣活動。(記者張宏/攝影)

亞裔 名人堂(Asian Hall of Fame)日前在格蘭岱(Glendale)舉辦葛萊美 藝術家Maki Mae新專輯「Down by the Water」發表會及慈善義賣活動,現場賓客雲集,大家不僅聆聽歌手現場演唱,還通過義賣形式為慈善活動貢獻愛心。

Doors樂隊鼓手Robby Krieger(右)為Maki Mae製作新專輯。(記者張宏/攝影)

葛萊美藝術家Maki Mae在24日發布新專輯「Down by the Water」,由她與Doors樂隊吉他手Robby Krieger、芝加哥樂隊Danny Seraphine和Soundgarden樂隊的Hiro Yamamoto合作。專輯是在Robby Krieger工作室完成並由與Ringo Starr合作而聞名的Bruce Sugar混音。

專輯收錄11首歌,其中「Karen's Song」是由亞裔名人堂創始人Karen Wong創作的歌曲,專輯還收錄「茉莉花」、「Sakura」,她和大女兒Camilla演唱的「Blackbird」和小女兒Aubrey演唱的 「 What a Wonderful World 」等經典歌曲。Maki Mae還在現場演唱第一張專輯「Seasonal Songbook」中的選曲。

來賓紛紛慷慨解囊,奉獻愛心的同時還能滿載而歸。(記者張宏/攝影)