葛萊美藝術家Maki Mae新專輯 亞裔名人堂布慈善義賣
亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前在格蘭岱（Glendale）舉辦葛萊美藝術家Maki Mae新專輯「Down by the Water」發表會及慈善義賣活動，現場賓客雲集，大家不僅聆聽歌手現場演唱，還通過義賣形式為慈善活動貢獻愛心。
葛萊美藝術家Maki Mae在24日發布新專輯「Down by the Water」，由她與Doors樂隊吉他手Robby Krieger、芝加哥樂隊Danny Seraphine和Soundgarden樂隊的Hiro Yamamoto合作。專輯是在Robby Krieger工作室完成並由與Ringo Starr合作而聞名的Bruce Sugar混音。
專輯收錄11首歌，其中「Karen's Song」是由亞裔名人堂創始人Karen Wong創作的歌曲，專輯還收錄「茉莉花」、「Sakura」，她和大女兒Camilla演唱的「Blackbird」和小女兒Aubrey演唱的 「 What a Wonderful World 」等經典歌曲。Maki Mae還在現場演唱第一張專輯「Seasonal Songbook」中的選曲。
活動主辦方亞裔名人堂CEO謝明錦表示，這張專輯意義非凡，是亞裔名人堂第一次集結這麼多葛萊美藝術家，專輯的收入將會用於名人堂的助學金計畫和人口販賣救援計畫，幫助他們實現美國夢。名人堂的影響力日益擴大，除了在洛杉磯和西雅圖，今年也曾舉辦過為夏威夷茂宜島火災救援募款活動，明年正值名人堂創立20周年和中國的農曆龍年，活動會更加精采。
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