國畫家周平珖師生畫展 筆墨展精采世界

國畫家周平珖師生畫展．將於12月9日至16日在洛杉磯 奇諾「意廬」會館舉辦，周平珖先生1955年生於重慶，中國國家高級美術師，現為中國畫學會（美國）分會常務副會長，是在美國最具影響的中國畫家之一。

他的作品將潑墨，寫意，工筆，融為一體，畫風獨樹一幟，他作畫講究心境、意境的表現與表達。其先後在世界多地舉辦個人畫展，出版有多部畫集。周平珖先生旅居海外20餘年，一直以中國繪畫形式，用國畫創作思維與理念，傳播中國繪畫藝術，用筆墨展現精采世界。

為了首次師生畫展，專門印製了《筆墨春秋》周平珖師生作品集，並收錄師生作品120餘幅。這次展覽共有26位同學參展，大家來自五湖四海，以畫結緣，以畫為友，相知相惜。他們中有醫生、律師、藝術家、科學家、教育家，設計師與公司老闆和企業家，多為各行精英翹楚。都是基於對中華傳統文化的熱愛，對國畫藝術的嚮往，走進了畫室，閒暇之餘筆耕墨耘，潛心悟道，始之瞭然於心。

畫展開幕儀式在12月9日下午2點，每日展覽時間：下午1時- 5時。地址：意廬會館，4711 Schaefer Ave, Chino. CA 91710。聯絡電話：1626-506-9282。