我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

國畫家周平珖師生畫展 筆墨展精采世界

河濱訊

國畫家周平珖師生畫展．將於12月9日至16日在洛杉磯奇諾「意廬」會館舉辦，周平珖先生1955年生於重慶，中國國家高級美術師，現為中國畫學會（美國）分會常務副會長，是在美國最具影響的中國畫家之一。

他的作品將潑墨，寫意，工筆，融為一體，畫風獨樹一幟，他作畫講究心境、意境的表現與表達。其先後在世界多地舉辦個人畫展，出版有多部畫集。周平珖先生旅居海外20餘年，一直以中國繪畫形式，用國畫創作思維與理念，傳播中國繪畫藝術，用筆墨展現精采世界。

為了首次師生畫展，專門印製了《筆墨春秋》周平珖師生作品集，並收錄師生作品120餘幅。這次展覽共有26位同學參展，大家來自五湖四海，以畫結緣，以畫為友，相知相惜。他們中有醫生、律師、藝術家、科學家、教育家，設計師與公司老闆和企業家，多為各行精英翹楚。都是基於對中華傳統文化的熱愛，對國畫藝術的嚮往，走進了畫室，閒暇之餘筆耕墨耘，潛心悟道，始之瞭然於心。

畫展開幕儀式在12月9日下午2點，每日展覽時間：下午1時- 5時。地址：意廬會館，4711 Schaefer   Ave, Chino. CA 91710。聯絡電話：1626-506-9282。

洛杉磯

上一則

高啓正服務南加僑社大事紀

下一則

葛萊美藝術家Maki Mae新專輯 亞裔名人堂布慈善義賣

延伸閱讀

巫旺書畫展 探索感知發現美妙

巫旺書畫展 探索感知發現美妙
徐白-2023年紐約寫意花卉展

徐白-2023年紐約寫意花卉展
花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫

花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫
僑教中心首開書畫展 民眾捧場

僑教中心首開書畫展 民眾捧場
劉墉花鳥工筆畫展 灣區粉絲湧入

劉墉花鳥工筆畫展 灣區粉絲湧入
劉墉談矽谷 想到箱根園寫生

劉墉談矽谷 想到箱根園寫生

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭