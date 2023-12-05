新能源汽車、節能居家改善等5類稅收減免 納稅人別錯過

會計師葉旭旻提醒，納稅人可在年底前採取行動，以免錯過減免優惠。（視頻會議截圖）

眼看2023年就要接近尾聲，今年的稅務優惠您是否都已知曉？ 會計師葉旭旻在3日的「年末財稅法律健康生活線上大講座」中，匯總了適用於個人的5類稅收減免，並提醒納稅人可在年底前採取行動，以免錯過省稅良機。

新能源汽車稅減免額（New and Used Clean Vehicle Tax Credit）

葉旭旻表示，「2022年降低通膨法案」的頒布，在收緊一些補貼資格要求的同時，也擴大了補貼的適用範圍，包括將燃料電動車 、二手和商用新能源汽車納入補貼範圍。他提醒考慮購買新能源汽車的消費者，務必確保自己了解最新的補貼規則。在選購車輛時，可通過fueleconomy.gov/feg/tax2023.shtml查詢具體的補貼額度。

節能居家改善稅務減免額（Energy Efficient Home Improvement Credit，簡稱EEHIC）

EEHIC旨在鼓勵屋主進行節能升級，以減少能源消耗和提高能源效率。 這項稅收減免適用於主要住所的節能改造，包括安裝節能窗戶、門、屋頂、保溫隔熱材料、中央空調、鍋爐等， 減免額度根據改造類型和投入成本而定。自2023年起，國稅局提高了一些改造的減免上限，且不設置終生限額。 這是一項不可退還的稅收減免。

住宅綠色能源稅減免額（Residential Clean Energy Credit，簡稱RCEC）

RCEC適用於安裝在住宅（包括主要住所和次要住所）的某些類型的可再生能源系統，如太陽能板、風能系統、地熱發電、太陽能熱水系統、電池儲能（2023年新增項 ）等。 在2022年到2032年期間，RCEC提供高達30%的稅務減免，且不設置任何年度最高額度或終生限額。

教育類稅務減免額

教育類減免優惠包括美國教育機會稅減免額（American Opportunity Tax Credit，簡稱AOTC）和終身學習稅減免（Lifetime Learning Tax Credit，LLTC）兩種。 AOTC專門針對大學前四年的學生，每位學生每年的減免額最高可達2500元。該減免為部分可退還，最多可退還40%（最高1000元）的減免額。LLTC的範圍則更為寬泛，包括大學部、研究生及職業教育的學生，其減免金額每年最高可達2000元。LLTC為不可退回稅務減免，只能用於抵減所欠稅款。

醫療保費 稅減（Premium Tax Credit，簡稱PTC）

PTC是美國稅法下的一項可退還的減免措施， 這項稅減只適用於那些透過市場購買保險 的人士。 申請者的家庭收入必須在聯邦貧困線的400%以下，且申請者不能被列為其他人的稅務抵扣對象，也不能有權使用政府提供的健康保險計劃。