我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

洛市1年花6700萬 僅安置遊民255人

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯市長貝斯針對遊民安置計畫向NBC4 I-Team說明。（取材自KNBC電視台畫面）
洛杉磯市長貝斯針對遊民安置計畫向NBC4 I-Team說明。（取材自KNBC電視台畫面）

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）上任後提出新的遊民安置計畫「Inside Safe」，先讓遊民住進旅館，再搬到住家。經過一年的執行與花了6736萬元後，全市4萬6000位遊民中，僅1%的1900人搬進旅館，更只有255人真的有屋可住。

貝斯11月30日接受NBC4 I-Team訪問時表示，「我不滿意這樣的成績」，但持續掌握遊民去向，比想像中難，也更燒錢，因此放眼長久，市府必須找出更為省錢的作法。其中包括買或租下整間旅館，而不是一間一間租。

Faith Stephens是Inside Safe的參與者之一，他原本待在威尼斯區。2023年初，他搬到南洛杉磯區的Sahara Inn，但是原本說好的專員與心理治療，從此就沒了下文。他說，我的人生需要有個落腳地才能重新開始。

I-Team另一個長期追蹤的遊民是Gabriel Felix。他本來睡在Mar Vista附近的405 Freeway下，10月時才搬到南洛杉磯區的Full Moon Inn，但兩個月過去了，他沒有接受任何後續協助，房間更是烏煙瘴氣，每天都有販毒與性交易，「睡在街頭還比這裡安全」。

他們並不是特例。因此市長貝斯受訪時才說，千千萬萬別回街頭，就算計畫進度遲緩，但是待在旅館內至少有吃的，能保持乾淨，「我不想看到任何人重回街頭，更不想看到有人死在帳棚裡」。

貝斯強調，計畫的很多瓶頸是事前未想到的，例如聯邦政府要求遊民必須出示身分證明，才能申請住房，「但是他們連住址都沒有，那裡有政府核發的證件？」

另一方面的問題來自第一線工作人員的負擔超量，許多來自非營利基金會的人手，以前沒有處理過那麼大量的案件，因此進度緩慢，這部分市府也會想辦法。

遊民 洛杉磯 聯邦政府

上一則

H Mart超市贈送2024年桌曆 限時限量兌換

下一則

北美華人會計師協會年末財稅講座 「三師」服務社區

延伸閱讀

南布碌崙擬新建遊民所 300人抗議影響社區安全

南布碌崙擬新建遊民所 300人抗議影響社區安全
洛市男屋主擊斃入室竊賊 鄰居認同

洛市男屋主擊斃入室竊賊 鄰居認同
洛杉磯台美商會年會 選舉2024理事會

洛杉磯台美商會年會 選舉2024理事會
寒冬熱心人（上）

寒冬熱心人（上）
3遊民1洛縣府人員遇害 洛城連環殺人兇嫌落網

3遊民1洛縣府人員遇害 洛城連環殺人兇嫌落網
洛市遊民連環命案兇嫌落網 竟是聖迪瑪斯入室殺人犯

洛市遊民連環命案兇嫌落網 竟是聖迪瑪斯入室殺人犯

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議