洛市1年花6700萬 僅安置遊民255人

洛杉磯市長貝斯針對遊民安置計畫向NBC4 I-Team說明。（取材自KNBC電視台畫面）

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）上任後提出新的遊民 安置計畫「Inside Safe」，先讓遊民住進旅館，再搬到住家。經過一年的執行與花了6736萬元後，全市4萬6000位遊民中，僅1%的1900人搬進旅館，更只有255人真的有屋可住。

貝斯11月30日接受NBC4 I-Team訪問時表示，「我不滿意這樣的成績」，但持續掌握遊民去向，比想像中難，也更燒錢，因此放眼長久，市府必須找出更為省錢的作法。其中包括買或租下整間旅館，而不是一間一間租。

Faith Stephens是Inside Safe的參與者之一，他原本待在威尼斯區。2023年初，他搬到南洛杉磯區的Sahara Inn，但是原本說好的專員與心理治療，從此就沒了下文。他說，我的人生需要有個落腳地才能重新開始。

I-Team另一個長期追蹤的遊民是Gabriel Felix。他本來睡在Mar Vista附近的405 Freeway下，10月時才搬到南洛杉磯區的Full Moon Inn，但兩個月過去了，他沒有接受任何後續協助，房間更是烏煙瘴氣，每天都有販毒與性交易，「睡在街頭還比這裡安全」。

他們並不是特例。因此市長貝斯受訪時才說，千千萬萬別回街頭，就算計畫進度遲緩，但是待在旅館內至少有吃的，能保持乾淨，「我不想看到任何人重回街頭，更不想看到有人死在帳棚裡」。

貝斯強調，計畫的很多瓶頸是事前未想到的，例如聯邦政府 要求遊民必須出示身分證明，才能申請住房，「但是他們連住址都沒有，那裡有政府核發的證件？」

另一方面的問題來自第一線工作人員的負擔超量，許多來自非營利基金會的人手，以前沒有處理過那麼大量的案件，因此進度緩慢，這部分市府也會想辦法。