糖尿病新藥 醫師：效果升級兼減肥

內科、家庭科專家鄧嘉猷博士分享了糖尿病治療的最新發展。（視頻會議截圖）

糖尿病是以高血糖為症狀的一類代謝性疾病，現已成為威脅人類健康的重大疾病之一。 在2日舉辦的「年末財稅法律健康生活線上大講座」，內科、家庭科醫師鄧嘉猷（Chia-Yu Teng, M.D.）分享了糖尿病治療的最新發展。

糖尿病是一種慢性代謝性疾病，主要由於身體無法正確調節血糖水平導致。 鄧嘉猷表示，這種疾病通常是遺傳因素、不健康的生活方式、高糖飲食、肥胖和年齡等多種因素相互作用的結果。若不加以控制，可導致各類並發症，包括心髒病、中風 、腎臟疾病、視網膜病變和神經病變。

「糖尿病主要分為兩類，絕大部分患者為第二型糖尿病。」鄧嘉猷指出，在美國，約有11.3%的成年人患有第二型糖尿病；在中國，約有12.4%的人患有這種疾病。 研究表明，肥胖是糖尿病中最重要的一項可改變的危險因素。

鄧嘉猷表示，近年來醫學界發現了一種重要的腸道荷爾蒙，名為腸促胰島素（Incretins），這是一組可刺激血糖值下降的代謝激素。 腸促胰素在進食後釋放，透過血糖依賴性刺激胰島素的分泌，可以降低食慾、減緩腸胃蠕動、降低胰高血糖素（Glucagon），並根據血糖高低來調整胰島素的分泌。 「腸促胰島素是一種『非常聰明』的荷爾蒙，可以根據體內血糖高低靈活地控制胰島素的分泌，從而避免引起低血糖。」

鄧嘉猷指出，目前市面上所有腸促胰島素激動藥物中，司美格魯肽（Semaglutide）是最重要的一種。 頂級醫學期刊新英格蘭 醫學期刊於2021年初首次發布司美格魯肽相關的研究成果，並指出每周注射一次司美格魯肽，可顯著控制體重。

此外，美國食品藥物管理局（FDA ）最近剛剛批准了一款藥效更強的腸促胰島素激動劑，名為替爾泊肽（Tirzepatide）。 據報導，它是迄今為止獲批的最有效的此類藥物， 可用於糖尿病治療和減肥。

鄧嘉猷還提到，未來幾年，糖尿病患者還可以期待口服藥和具有「三重藥效」的新藥推出，這些新藥的臨床研究成果已在新英格蘭醫學期刊上發表，預計可在1-2年的時間內完成FDA審批流程，進入市場。