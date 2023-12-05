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要求加薪 州大系統教職員罷工

編譯陳盈霖／綜合報導
加州教職員工會（California Faculty Association，CFA）4日在工藝大學舉行一日罷工。（FOX 11）
加州教職員工會（California Faculty Association，CFA）4日在工藝大學舉行一日罷工。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，隨著加州教職員工會（California Faculty Association，CFA）與州大（CSU）官員進行新合約談判，加州波莫那工藝大學（Cal Poly Pomona）工會教職員4日舉行一日罷工。除該校外，其他校區也陸續類似罷工活動。

罷工糾察人員（Pickets）自上午7時開始至晚間7時，在波莫那工藝大學校園內舉行，當天中午，與會人員舉行集會遊行。

工會表示，他們5日於舊金山州大（San Francisco State）、6日於洛杉磯州大（CSU LA）、7日在沙加緬度州大（Sacramento State）都會舉行一日罷工，「除非州大管理層提出認真、公平和合理建議，解決長期存在不平等問題。」

除教職員外，4日在工藝大學的活動還包括卡車司機、學生、工作人員、社區領袖和民選官員。CFA表示，他們正爭取本學年薪資上漲12%與其他福利，包括更好的育嬰假、工作量支援和健康與安全權利等。

CFA代表州大23個校區2萬9000多名終身教授、講師、圖書館員、輔導員和教練等。沙加緬度CFA主席盧納（Anne Luna）在聲明中說，過去幾年房租、兒童保育、食品雜貨成本上漲兩位數，雖然CSU拒絕工會薪資要求，但審查公立大學系統預算的獨立審計員表示，12%對州大來說是可行的。

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