男止付支票 2年後竟被兌現

銀行止付支票有期限，民眾要謹慎。（NBC 4 )

NBC 4電視台報導，一名男子兩年前止付一張5700元支票 ，沒想到兩年後該支票竟被兌現。然法律並未對支票兌現設定期限。

兩年前，來自聖塔安那（Santa Ana）的沙茲（Arnie Shatz）寫一張5700元支票支付給商家，然商家告訴他並未收到該支票，故沙茲將該支票進行止付後，重新寄一張新支票給對方。

沙茲的銀行告訴他，止付款項會持續一年，他當時認為那已經足夠。「我的假設是，止付只適用於一年，因為若支票在一年後兌現，銀行會質疑它，且詢問『這是一張舊支票，是從哪來的？』」他說。

但事實並非如此，沙茲將該支票止付近兩年後，上述那位顯然收到支票的商家將其兌現，沙茲對銀行這種作法感到惱火。「我問銀行說，『這意思是說一年後，支票再次出現並可流通？』銀行跟我說『是的』」。

NBC I-Team對此進行追蹤，了解銀行並未做錯事。這些問題受「統一商法」（Uniform Commercial Code）管轄，該法並未設定支票兌現時間，僅表示，銀行沒有義務兌現六個月以上的支票。

至於停止付款，該法要求銀行在六個月內停止兌現用書面要求止付的支票，換句話說，沙茲的銀行幫了他一個大忙，延長止付至一年。根據統一商法，若希望止付時間延長，需向銀行重新提出止付。