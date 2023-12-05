3詐騙手法 亞馬遜籲客戶小心

針對亞馬遜顧客的三大常見騙局。（Unsplash.com）

不法分子喜歡利用大公司實施詐騙，亞馬遜 （Amazon ）客戶就是犯罪者的目標之一。通過大公司的名義，許多人容易輕信，並打開詐騙者發送的電子郵件，從而一步步被騙。

人們可能會收到一封有關訂單的電子郵件確認函，指出顧客已購買一份昂貴商品，但事實上並沒有。這封確認函的目的，想讓被害人點擊鏈接取消訂單，而這個鏈接就是詐騙分子的圈套，一旦點擊，將會一步步被引向騙局。

第二種常見的騙局是電子郵件附件詐騙。顧客同樣會收到一封電子郵件，表示亞馬遜帳戶將被關閉，郵件包含一個帶有鏈接的附件，而這個鏈接將把客戶帶到騙子設計的網站，他們可以在那裡收集各種資料，包括付款信息。

第三種流行的詐騙方式是會員騙局。亞馬遜擁有超過2億的Prime會員，在騙局中，客戶會收到一封電子郵件，表示Prime會員資格有問題，並指出需支付一定金額，以便修復會員資格，不法分子通過這個方式掌握顧客帳戶信息，之後為所欲為。

對於這些常見騙局，亞馬遜全球買家風險預防總監Knapp建議，有件事需要引起格外注意，人們在網上搜尋亞馬遜客戶服務電話號碼時，也可能會碰到詐騙分子，因為嫌疑人會發布虛假電話號碼，將人們帶到詐騙分子的呼叫中心。Knapp表示，最安全的方式就是登陸Amazon.com/help，或使用手機應用程式（mobile app）內的鏈接，聯絡客服取得協助。