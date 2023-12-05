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羅省台山寧陽會館換屆 僑社道賀

記者子為／洛杉磯報導
羅省台山寧陽會館2024年新班，（左起）新任副主席伍子行，新任主席伍堅偉，新任會長譚新誠，新任副會長朱栢田。（記者子為／攝影）
羅省台山寧陽會館2024年新班，（左起）新任副主席伍子行，新任主席伍堅偉，新任會長譚新誠，新任副會長朱栢田。（記者子為／攝影）

羅省台山寧陽會館3日舉辦2024年的新班就職典禮，新主席為伍堅偉，副主席為伍子行，會長為譚新誠，副會長為朱栢田。近百名鄉親和中華會館主席李金生等僑領前來道賀。

羅省台山寧陽會館的新班就職典禮在會館禮堂舉行， 新任寧陽會館主席伍堅偉和副主席伍子行由資深顧問馬培道、劉國豪監誓監交印信。 新任寧僑公會會長譚新誠和副會長朱柏田由資深顧問馬樹榮、鄺紹輝監誓監交印信。 連任樓業部主任伍尚齊和全體出席中華會館的理監事由僑教中心陳敏永主任監誓監交印信，整個典禮循古禮進行，會館準備了廣東人節慶的燒豬等。

與會嘉賓合影留念。（羅省台山寧陽會館提供）
與會嘉賓合影留念。（羅省台山寧陽會館提供）

新主席伍堅偉表示，羅省台山寧陽會館有百年光輝歷史，百年前孫中山來洛杉磯發展華人僑社為辛亥革命捐款，寧陽人積極響應，更有許多寧陽人投身到孫中山的革命隊伍，從支持抗日戰爭到新中國建设，再到改革開放招商投資。伍堅偉指出，如今寧陽人仍發揮著愛祖國愛家鄉的精神，為本地僑民與祖國建設發揮積極作用。

目前的寧陽會館會址是寧陽先賢在1929年購入，作為永久會址。 今年在鄉親踴躍捐贈裝修後，會館面貌煥然一新，鄉親們在門前舉行95年來第一次會館升旗，美國國旗在國歌聲中徐徐升起，接著在台山話的祝福聲中，台山寧陽會館的會旗高高升起迎風飄揚。

隨後大家移步金龍酒家歡聚，洛僑中心和羅省台山寧陽會館互贈禮品，大家踴躍為會館發展的建言，互相敬酒祝福。席間，羅省台山寧陽會館書記梅寧更即興題詩一首：百年僑團創新遒，繼往開來譜華章，門前旌旗風中舞，凱歌嘹亮盡歡顏。

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