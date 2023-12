農曆新年列迪士尼明年慶典 門票可提前半年預訂

迪士尼樂園度假區3日首次公布2024年全年主要特別活動和限時慶祝活動。(迪士尼提供)

迪士尼 樂園度假區3日首次公布2024年主要特別活動和限時慶祝活動。2024年活動重點,是春季開始的皮克斯節(Pixar Fest)。 客人可透過迪士尼預訂日曆,提前半年預訂主題公園門票和活動門票,幫助他們更早計畫遊園。2024年迪士尼樂園度假區主題樂園,還提供多種獨特的慶祝活動和限量優惠供遊客選購。

皮克斯節將於2024年4月26日至8月4日回歸,以全新的日間遊行「Better Together:皮克斯夥伴慶典!」為亮點,在迪士尼加州 冒險樂園首次亮相。「永遠在一起─皮克斯夜間奇觀」(Together Forever- A Pixar Nighttime Spectacular)將帶著一些全新場景重返迪士尼樂園。

2024年活動亮點還包括1月23日至2月18日的農曆新年、2月17日至24日的迪士尼樂園「慶祝福音」(Celebrate Gospel at Disneyland Park)、3月1日至4月22日的美食美酒節、4月5日至6月2日的「原力季」(Season of the Force at Disneyland Park )。

1月23日至2月18日的迪士尼加州冒險樂園農曆新年。(迪士尼提供)

其中「慶祝福音」是一年一度的福音音樂致敬活動,匯集來自南加各地的獲獎音樂藝術家和社區合唱團,明年邀請的是Marvin Sapp(2月17日)和Tasha Cobbs Leonard (2月24日)。原力季期間,Eason帶著超空間山抵達迪士尼樂園,並限時提供特別主題的食品、飲料及相關商品,遊客將能夠在「星際之旅,冒險繼續」開始新的冒險,而「星球大戰:銀河邊緣」將為迪士尼樂園上空的煙火提供全新視角。

8月23日至10月31日,是迪士尼樂園度假區萬聖節 主題活動,這個引人入勝的季節為所有年齡段的遊客帶來邪惡的樂趣,以秋季裝飾、穿著令人難忘的高級萬聖節服裝的角色和獨特主題景點,讓遊客感受不一樣的園區。

11月15日開始的假期慶典,家人和朋友可在迪士尼加州冒險樂園舉辦熱鬧的迪士尼假期節來慶祝這個季節,此外,整個度假區還會在受人喜愛的景點、珍貴的假日景觀和令人眼花繚亂的冬季裝飾上覆蓋季節性裝飾。

迪士尼樂園度假區也將在明年投資開發更多增強遊客體驗的項目。 隨著餐廳Paseo、Céntrico 和鼎泰豐將於2024年開業,迪士尼市中心區將繼續發展,以更嶄新的面貌和遊客見面。