南加中文學校聯合會學術賽 163人獲獎

獲獎學生不忘抓緊時間學中文。（記者啟鉻／攝影）

南加州 中文學校聯合會第48屆秋季學術比賽頒獎典禮暨成果展3日在洛僑中心大禮堂舉行。參加硬筆寫字、毛筆書法、中文海報、看圖作文各組別學生，共有160餘名獲獎者。聯合會會長車慶餘表示，比賽特別之處，是有多所公立學校 學生參賽並獲獎。

獲獎學生在父母陪伴下接受頒獎，也有獲獎者由祖父母陪同。為給獲獎子女留下更好的獲獎紀念，部分家長坐在前排地上拍照。

學生剛剛獲獎走下領獎台。（記者啟鉻／攝影）

頒獎典禮由聯合會成員袁璐、顏綠新主持。袁璐說，此次頒獎典禮，採用大屏幕展示獲獎者作品，讓更多人看到學生的成果。學術比賽委員會主任委員顏綠新表示，本屆賽事特點是將比賽時間錯開，可以讓學生能夠參加兩組以上的比賽。這是疫情後第二次恢復實體比賽，學生參賽積極性很高。

聯合會會長車慶餘表示，本屆秋季學術比賽主題是珍惜所有，參與者有不同組別，從5歲孩童到高中生。30多所中文學校報名，530餘名學生參與比賽，取得比賽名次的獲獎者有163位，獲獎者占比約30%，競爭力很強。最主要的是，這麼多學校參加賽事，表明家長們都非常支持，鼓勵子女學習中文參加比賽。特別之處是，參與者除中文學校成員，還有多所公立學校參與，且有學生成為獲獎者。預計2024年春季學術比賽，會吸引更多公立學校的雙語學生報名。

頒獎典禮。（記者啟鉻／攝影）

車慶餘說，第48屆秋季學術比賽及頒獎典禮，是該聯合會年度重要活動之一。因為臨近年末，所以選擇聖誕主題，營造聖誕氣氛。下一步活動，還有師資密集培訓。

洛杉磯華僑文教中心副主任劉岱欣受邀頒獎並致詞。聖蓋博華裔副市長吳程遠（John Wu）的女兒也是作文初級組獲獎者之一，吳程遠代表家長發言，鼓勵努力學習中文。

工作人員及嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

吳程遠說，他從小只會講廣東話，八歲後才開始學說中文。吳程遠鼓勵家長和學生們學習中文。他說，在美國華人 社區，中文教育架構非常重要。在美國教育孩子學習中文，不僅是未來工作增強競爭力需要，也是維護華人家庭價值和傳統。通過中文將華人傳統傳遞下去。每位獲獎者都是通過努力和家人支持，才能達到現有的中文水平。華人學子不應只將中文當作輔助語言，應當成生活一部分。