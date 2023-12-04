洛市男屋主擊斃入室竊賊 鄰居認同

洛杉磯市男主人開槍擊斃一名入室竊賊。（KTLA5電視台）

洛杉磯 市格蘭那達山（Granada Hills）社區日前發生入室盜竊案，嫌犯曾手持武器對著房主，在屋內有祖母和小孩的情況下，男主人為求自保，開槍擊 斃其中一名嫌犯。開槍屋主已被警方拘留，尚不知是否會面臨指控，鄰居則稱讚男主人的行為。

洛市警局（LAPD）正在調查這起入室盜竊引起的致命槍擊案。LAPD表示，案發在12月2日（周六）早上5時左右，警方接到報警電話，稱位於斯溫頓大道（Swinton Avenue）11400號街區的一處住宅，有人潛入實施竊盜，並稱案發時屋主在家。

警方初步調查確定，案發時約有三、四名持武器嫌犯闖入住宅盜竊，他們的年齡均在20多歲，一名嫌疑人當時用武器指著男主人，後者掏槍射擊。案發時，屋內除男主人外、還有屋主的祖母和幼兒在家。

警方稱，其中一名嫌犯中槍當場死亡，死者僅被描述為男性，具體身分資訊尚未公布，另外三名嫌犯逃離，去向不明。當局指出，調查過程中發現血跡，判斷另有一名嫌疑人受傷，竊賊乘坐一輛黑色寶馬轎車抵達犯罪現場，但逃跑時並沒駕車。

開槍擊斃嫌犯的男主人已被警方拘留，尚不清楚他是否會面臨指控，這起案件中沒有其他成員受傷。警方認為，參與這起案件的嫌疑人，與其他入室盜竊案有關，任何有線索的民眾，請致電877-527-3247。希望保持匿名的人，可以致電滅罪熱線800-222-8477，或訪問www.lacrimestoppers.org。

案發社區的鄰居接受KTLA電視台採訪時表示，他們對這起事件感到擔憂，但並不驚訝。居民Pat Walsh指出，這個社區每天都會發生入室盜竊案，人們已經受夠了。鄰居表示慶幸，屋主沒有受傷或死亡。一位不願透露姓名的鄰居說，嫌疑人這次找錯了房主， 希望這起案件能阻止歹徒頻繁入室盜竊的犯罪行為，「人們能夠保護自己的家園，阻止犯罪分子，這讓我感覺很好。」