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通用汽車亞裔經理 收賄500萬定罪 最高監禁5年

記者趙健／洛杉磯市報導
通用汽車前任亞裔經理因收受500萬賄賂被定罪。（取材自Pexels）
通用汽車前任亞裔經理因收受500萬賄賂被定罪。（取材自Pexels）

通用汽車（General Motors）一名前經理日前被陪審團判定有罪，罪名是密謀向一家韓國公司索取並收受500萬美元的賄賂，幫助對方在競標中獲得價值超過1億美元的多種汽車零件合約。

根據加州中區檢察官辦公室(United States Attorney's Office，Central District of California)的消息，48歲的蘇永南(Hyoung Nam So，音譯)，又名Brian So，來自橙縣爾灣市，被判定犯有共謀賄賂罪。 根據審判中所提供的證據，有韓國零件供應商在2015年多次向蘇支付賄賂金，總計345萬美元。

蘇永南曾擔任通用汽車的經理和團隊管理者，負責監督北美通用汽車內裝零件的供應。2015年10月，蘇向韓國零件公司Wookyung MIT的負責人承諾，透過競標流程授予其供應合同，以換取500萬美元的現金回扣。

接下來的一個月，Wookyung MIT透過貨幣經紀人將100萬美元現金從韓國轉移至洛杉磯，並指派同夥將現金送往密歇根州的特洛伊市(Troy)，蘇當時居住在那裡。 Wookyung MIT的老闆於2015年11月下旬前往特洛伊市一家酒店，親自將現金交給了蘇。

在蘇收到第一筆100萬美元賄賂時，他已經知道Wookyung MIT不是招標中出價最低的投標者。因此，他向Wookyung MIT提供信息，以便對方修改投標合約。 2015年12月8日，蘇建議通用高管將合約授予給Wookyung MIT，並於當日得知合約已被授予給Wookyung MIT。

然而，蘇並未通知Wookyung MIT關於中標的消息，而是等到Wookyung MIT的老闆支付剩餘的賄賂。2015年12月20日，Wookyung MIT的所有者在底特律的一家餐廳向蘇支付245萬美元現金，這些現金同樣是從洛杉磯運到密歇根州。 隔日，Wookyung MIT被告知贏得合約。

國土安全調查局(Homeland Security Investigations)於2017年從一個私人金庫查獲319萬美元，據信是賄賂收益，國土安全調查局隨後將這筆錢退還給韓國當局。Wookyung MIT的所有者也因賄賂計劃，在韓國被起訴。

美國地區法官André Birotte Jr定2024年5月24日舉行量刑聽證會，屆時蘇將面臨最高5年的監禁。

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