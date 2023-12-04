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免費心理健康座談會 歡迎華人報名

記者啟鉻／洛杉磯報導
「慈濟秋冬家庭安全博覽會」上，參與者積極提出問題。（記者啟鉻／攝影）
「慈濟秋冬家庭安全博覽會」上，參與者積極提出問題。（記者啟鉻／攝影）

在「慈濟秋冬家庭安全博覽會」的展攤中，洛杉磯心理健康局（Department of Mental Health）的工作人員提供諮詢服務。心理健康社區推廣專員王美英說，部分華人受傳統觀念影響，將心理疾病汙名化，認為是精神病，這完全是誤解。

王美英說，人們在經受挫折或嚴重案件後，都會經歷不同程度的心理變化，在情緒上受到負面影響。長此以往，若不及時排解，就會造成各樣不同後果，比如長期壓抑導致嚴重家暴等。心理健康與其它身體健康一樣，不要將它汙名化。洛杉磯縣政府設立心理健康聯合推廣計畫，幫助受文化因素影響，相對較少被服務的族裔群體。

目前免費提供的心理健康座談會主題包括：情緒健康與壓力；預防霸凌，善良、接受及包容；心理健康和心理汙名化；憂鬱症的認識、治療及復原；悲傷、失落和心理韌性；家庭暴力的認識、預防和心理韌性；兒童虐待的預防和心理韌性，以及自殺的預防和心理韌性等。

王美英表示，希望有更多華人使用這些計畫，心理健康座談會中的交流是保密的，而且免費，還提供多語言服務。

有需要參加座談會者，可聯絡心理健康社區推廣專員王美英（Mei-Yin Wang），電話：213-505-7840。

心理健康 洛杉磯 華人

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