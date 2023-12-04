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少兒時尚大賽 孩子展現舞台功力

記者張宏╱洛杉磯報導
IFSM洛杉磯國際時裝周日前在好萊塢Avalon舉辦開幕式及少兒時尚新星洛杉磯大賽。（記者張宏／攝影）
IFSM洛杉磯國際時裝周日前在好萊塢Avalon舉辦開幕式及少兒時尚新星洛杉磯大賽。（記者張宏／攝影）

洛杉磯國際時裝周(International Film Show and Modeling Competition， IFSM)，日前在好萊塢Avalon舉辦開幕式，同時舉辦少兒時尚新星洛杉磯大賽。今年時裝周模特來自芝加哥、舊金山和洛杉磯等多個不同的模特培訓機構，大家通過展示不同風格服裝，獲得台下評委和觀眾的認可。

來自洛杉磯不同族裔的80個時尚新星在舞台展示最美好風采。（記者張宏／攝影）
來自洛杉磯不同族裔的80個時尚新星在舞台展示最美好風采。（記者張宏／攝影）
來自洛杉磯不同族裔的80個時尚新星在舞台展示最美好風采。（記者張宏／攝影）
來自洛杉磯不同族裔的80個時尚新星在舞台展示最美好風采。（記者張宏／攝影）

IFSM國際時尚超模主席Michelle Li表示，時裝周期間會舉辦知名原創設計師及品牌時裝大秀和IFSM全球少兒時尚新星大賽等一系列主題活動，圍繞時尚設計、時尚文化、時尚藝術等，提升本土服裝品牌市場影響力。IFSM國際時裝周已歷時16年，每年都不斷創新，如今發展成為洛杉磯時尚產業行業盛事。

成龍得力助手，好萊塢武術巨星鄭繼宗（Andy Cheng）也現身活動，鄭繼宗說，他一直都為好萊塢大片做武術指導，希望有一天武術能和時尚結合起來，創造出屬於華人和世界的新時尚。

成龍得力助手，好萊塢武術巨星鄭繼宗也現身活動。（記者張宏／攝影）
成龍得力助手，好萊塢武術巨星鄭繼宗也現身活動。（記者張宏／攝影）

在少兒時尚新星洛杉磯大賽活動現場，十歲的Sylvia Ye以拉丁舞蹈開場，來自洛杉磯不同族裔80個時尚新星在舞台展示最美好風采，年齡最小的孩子不過幾歲，邁著稚嫩步伐展示專屬少兒的時尚感。一名華人家長表示，時尚比賽最能鍛煉孩子的舞台表現力，尤其是孩子喜歡漂亮的衣服展示自己，家長要給他們提供機會和舞台。

十歲的Sylvia Ye一曲拉丁舞蹈開場。（記者張宏／攝影）
十歲的Sylvia Ye一曲拉丁舞蹈開場。（記者張宏／攝影）

最後冠軍由來自芝加哥隊的Brooklyn Yu獲得，洛杉磯隊的Avery Lin獲得第二名，洛杉磯隊的Queen Chen獲得第三名。家庭組第一名是Katherine Lu、Elizabeth Lu、Philip Qiu和Phelix Qiu。Avery Lin的家庭以獨特氣球造型榮獲第二名，Rachel Zheng的家庭榮獲第三名。

場外有華人美食攤位如以獨特造型著稱的華人甜點花甜里等。（記者張宏／攝影）
場外有華人美食攤位如以獨特造型著稱的華人甜點花甜里等。（記者張宏／攝影）

設計師展示不同風格的服裝作品，書法家孫曉華現場展示12生肖書法設計的服裝。活動聚集不同族裔，場外也有華人美食攤位，包括有家庭手作布丁，還有以獨特造型著稱的華人甜點花甜里等。

洛杉磯 華人 好萊塢

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