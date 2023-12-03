非法移民打黑工 薪水落差大

黃先生走線來美國半年多，現在每個月的收入約6000元。（世說新聞團隊拍攝）

今年美墨邊境非法越境人數屢創新高，大量勞動力湧入美國，「黑工」就業市場的競爭愈發激烈。 然而，在這樣的環境中，仍有走線 客每月收入可達6000元。

根據聯邦移民法的規定，無證移民入境後需等待至少150天才可能獲批工卡。 但在實際情況中，由於近年來庇護申請案件的擠壓，無證移民獲得工卡的時間相較以往顯著延長。而在等待工卡期間，這些非法移民 只能打「黑工」，不僅工資極低，收入也不穩定。

小橘來美國已經超過半年了，但因工卡遲遲未能獲批，只能輾轉不同餐館間刷盤子。但隨著走線客越來越多，這類工作機會也不常有。小橘當初花了10萬人民幣（約1萬4000美元）才來到美國，現在的工作環境與他最初的設想相差甚遠。

同樣是今年走線來美國的黃先生，卻已在洛杉磯 掙著每月近6000元的現金。 作為三個女兒的父親，黃先生今年初告別家人，花了一個月的時間抵達美國。黃先生說，他的旅費總共是12萬元（約1萬6000美元），現在他的首要目標就是把自己的本錢賺回來。

黃先生來到洛杉磯後，發現找工作並不容易。他做過裝修小工、刷過盤子、搬過箱子，這些工作不僅辛苦，收入也非常低，一個月的工資在3000元左右。後來，他將目標轉向了餐廳企台（前台服務員），企台雖然沒有底薪，但僅靠小費每月就能賺比現在高出一倍多的工資。

然而，企台要求具備英文對話能力，而黃先生並不會說英語。但他也發現，企台對英文能力的要求實際上並不是特別高，只需掌握一些基本的日常對話。於是，黃先生在餐館打工時就開始留心企台的工作內容，自己休息時也會通過網上教程自學。

在一段時間的準備後，黃先生從一些企台臨時工做起，之後在工作中練習，積累了越來越多的詞彙和語句。 黃先生說，現在他每個月的收入基本上都在5000到6000元左右。