我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

中美乒乓外交52周年 僑社辦系列活動

記者楊青/綜合報導
南僑總會長蔡成華表示，中美乒乓外交52週年之際，南加僑團舉辦系列活動，希望把小球推動大球、中美友好的歷史佳話承傳下去。（主辦單位提供）
南僑總會長蔡成華表示，中美乒乓外交52週年之際，南加僑團舉辦系列活動，希望把小球推動大球、中美友好的歷史佳話承傳下去。（主辦單位提供）

為紀念中美乒乓外交52周年，中國駐洛杉磯總領館、美國乒協、南加華人華僑聯合會（南僑總）將在12月14日美國乒乓球公開賽期間，舉辦一系列慶祝活動，包括中美乒乓外交友誼賽、紀念論壇暨慶祝晚宴。

南僑總會長蔡成華在27日的新聞發佈會上表示，2023年是中美乒乓外交52周年，南加僑團計劃舉辦系列活動，希望把小球推動大球、中美友好的歷史佳話承傳下去，展示中美兩國持久友誼的同時，也表達中美兩國人民對美好未來的衷心祝愿。

南僑總2022年3月曾與美國乒協、中國駐洛杉磯總領館聯合舉辦紀念中國乒乓球隊訪美50周年的比賽和頒獎晚宴。 當年12月，再與美國乒協、中國駐洛杉磯總領事館隆重舉辦了紀念中美乒乓外交51周年論壇暨晚宴。

出席27日記者會的中國駐洛杉磯總領館領事安明栓表示，習近平主席近期訪美期間指出，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。 「乒乓外交」開創了以人民之間的友好交往推動國家關係發展的成功範例。在當前情勢下，舉辦紀念乒乓外交52周年慶祝活動，有利於匯集兩國人民力量，推進中美友好事業。他表示，洛杉磯總領館作為慶祝活動的共同主辦方，將同大家一道，共同努力把活動辦得圓滿成功 。

南僑總執行會長徐曉峰介紹說，系列慶祝活動主要包括中美乒乓外交友誼盃賽，該活動由洛杉磯總領館、南僑總主辦，美國乒協支持，12月14日舉行，預計有32隊參賽。另外還有美國乒乓球公開賽，由美國乒協主辦，南僑總為主要贊助商，本次以「夢之藍」冠名的乒乓賽事，12月16日至21日在安大略市會展中心舉行，參賽者來自世界各地數十個國家，參賽運動員達上千人，規模創歷史新高；紀念乒乓外交52周年論壇暨晚宴：12月20日晚間舉行，由洛杉磯總領館、美國乒協及南僑總共同主辦，美國南加華人社團大聯盟、全美華人協會南加分會協辦。

中國駐洛杉磯總領館安明栓領事表示，洛杉磯總領館作為慶祝活動的共同主辦方，將同大家...
中國駐洛杉磯總領館安明栓領事表示，洛杉磯總領館作為慶祝活動的共同主辦方，將同大家一道，共同努力把活動辦得圓滿成功 。（主辦單位提供）
中國駐洛杉磯總領館、美國乒協、南僑總將在12月14日至20日舉辦系列慶祝活動，包...
中國駐洛杉磯總領館、美國乒協、南僑總將在12月14日至20日舉辦系列慶祝活動，包括中美乒乓外交友誼賽、紀念論壇暨慶祝晚宴，紀念中美乒乓外交52週年。（主辦單位提供）

洛杉磯 南加 華人

上一則

苗圃店連失竊 靠Airtag直搗賊窩

下一則

橙縣台灣傳統周 籌辦者感恩餐會

延伸閱讀

洛杉磯台美商會年會 選舉2024理事會

洛杉磯台美商會年會 選舉2024理事會
晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高
洛市警局通緝連環殺人犯 3天槍殺3遊民

洛市警局通緝連環殺人犯 3天槍殺3遊民
美國會將取消香港經貿特權 港官稱黎智英家人推動

美國會將取消香港經貿特權 港官稱黎智英家人推動
投資美國長債虧很大？現在賣掉可賺錢但有訣竅須留意

投資美國長債虧很大？現在賣掉可賺錢但有訣竅須留意
以色列據報1年多前就知道哈瑪斯作戰計畫 「沒有跡象」顯示跟美國分享

以色列據報1年多前就知道哈瑪斯作戰計畫 「沒有跡象」顯示跟美國分享

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（取材自KTLA電視台畫面）

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

2023-11-28 01:20

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆