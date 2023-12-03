中美乒乓外交52周年 僑社辦系列活動

南僑總會長蔡成華表示，中美乒乓外交52週年之際，南加僑團舉辦系列活動，希望把小球推動大球、中美友好的歷史佳話承傳下去。（主辦單位提供）

為紀念中美乒乓外交52周年，中國駐洛杉磯 總領館、美國乒協、南加 州華人 華僑聯合會（南僑總）將在12月14日美國乒乓球公開賽期間，舉辦一系列慶祝活動，包括中美乒乓外交友誼賽、紀念論壇暨慶祝晚宴。

南僑總會長蔡成華在27日的新聞發佈會上表示，2023年是中美乒乓外交52周年，南加僑團計劃舉辦系列活動，希望把小球推動大球、中美友好的歷史佳話承傳下去，展示中美兩國持久友誼的同時，也表達中美兩國人民對美好未來的衷心祝愿。

南僑總2022年3月曾與美國乒協、中國駐洛杉磯總領館聯合舉辦紀念中國乒乓球隊訪美50周年的比賽和頒獎晚宴。 當年12月，再與美國乒協、中國駐洛杉磯總領事館隆重舉辦了紀念中美乒乓外交51周年論壇暨晚宴。

出席27日記者會的中國駐洛杉磯總領館領事安明栓表示，習近平主席近期訪美期間指出，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。 「乒乓外交」開創了以人民之間的友好交往推動國家關係發展的成功範例。在當前情勢下，舉辦紀念乒乓外交52周年慶祝活動，有利於匯集兩國人民力量，推進中美友好事業。他表示，洛杉磯總領館作為慶祝活動的共同主辦方，將同大家一道，共同努力把活動辦得圓滿成功 。