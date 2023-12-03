苗圃店連失竊 靠Airtag直搗賊窩

竊賊老巢繳獲的失竊物品。（ABC 7）

橙縣 新港灘（Newport Beach）一家苗圃商店使用AirTag追蹤器抓獲了一名竊賊，該竊賊被指控在幾周內偷竊了數千元的商品。

影音來源：ABC 7，洛杉磯 採訪中心後製

10月12日，羅傑花園（Roger's Gardens）的監控畫面拍下嫌犯將盆栽植物和樹木裝滿購物車，然後裝上卡車並開車離開的畫面。

羅傑花園的營運經理沙利文 (Michael Sullivan) 說，「我們的商店到處都安裝了安全攝像頭，包括停車場。」

在接下來的幾周內，這家苗圃商店又遭到兩次盜竊。沙利文說，「竊賊偷了一個重約150磅的大噴泉，每個盆栽價值 300元，以及一些昂貴的東西。」

新港灘警方隨後加強了巡邏，但未能逮捕嫌犯。

沙利文表示，11月16日，這名竊賊再次作案，並偷走了更多物品，其中包括一張長凳。這次，他親自動手，在許多商品中植入了Apple AirTags，希望能追蹤到嫌犯。