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亞市推廣購物 最高送75元禮卡

記者邵敏╱亞凱迪亞報導
活動期間，消費累計金額150元以上，可獲贈25元至75元禮品卡。（主辦方）
活動期間，消費累計金額150元以上，可獲贈25元至75元禮品卡。（主辦方）

洛杉磯華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），今年再次推出Merry & Bright假日購物活動，民眾12月期間在亞市3家以上實體店消費，累計金額達到150元以上，就可以獲贈25元至75元的禮品卡。

這項活動由亞市政府、聖塔安尼塔購物中心（Santa Anita mall）、亞凱迪亞商會合作舉辦，旨在支持當地企業，傳播更多節日歡樂，鼓勵消費者前往實體店購物、用餐。亞市此次用於該計畫的資金高達20萬，比之前增加一倍。活動規定，從12月1日至12月24日，民眾在當地3家以上實體店消費，累計金額達到150元以上者，就有資格獲得價值25元的Visa禮品卡，消費300元以上可獲50元，消費500元以上可獲75元。

活動期間，民眾在亞市任何一家實體企業消費的收據都有效，包括零售商店、餐廳或其他食品飲料店、娛樂服務相關的企業，但有一個前提，其中至少一筆消費需來自聖塔安尼塔購物中心的商家。

從12月1日開始，每日中午12時至晚上8時，參加活動的消費者可前往聖塔安尼塔購物中心2樓服務台，靠近Nordstrom商場，用消費收據兌換禮品卡，收據也可以上傳到The Shops at Santa Anita網站兌換。所有禮品卡將按照先到先得的順序，向符合資格的人群發放，送完即止，每人僅限一張，參與者需年滿18歲。有關活動的更多詳細內容，可以訪問官方網站ArcadiaCA.gov/MerryandBright。

亞市城市開發經理Jason Kruckeberg表示，此項活動在過去兩個假期季節非常受歡迎，有助於刺激當地實體店和餐廳的消費。聖塔安尼塔購物中心總經理Donna Guerrero表示，作為一個社區，團結在一起支持本地小型企業，比以往任何時候都要重要。亞市商會執行長Karen Mac Nair認為，這項活動為購物者提供額外獎金，可以鼓勵人們在繁忙的假期購物季，親自到當地商店購物。

據悉，自亞市2021年推出Merry & Bright假日購物計畫以來，已有超過3500名消費者收到禮品卡，當地消費總額超過210萬元。

亞市再次推出Merry & Bright假日購物活動，消費者有望獲贈禮品卡。（記...
亞市再次推出Merry & Bright假日購物活動，消費者有望獲贈禮品卡。（記者邵敏╱攝影）

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