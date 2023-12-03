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29歲華人畫家 舉辦個人展

記者張宏╱洛杉磯報導
南加幾乎所有華人新餐廳的大型壁畫彩繪都出自許帥之手。（許帥提供）
南加幾乎所有華人新餐廳的大型壁畫彩繪都出自許帥之手。（許帥提供）

華人年輕畫家許帥左手抽象藝術，右手在華人餐館繪製人間煙火氣。洛縣聖塔克拉里達(Santa Clarita)市府日前為華人畫家許帥在城市社區中心舉辦其個人展覽「混沌坐標系」，展出他以尚未探索的天體命名的多幅油畫作品。同時許帥也「畫遍」南加華人餐廳，多家餐廳壁畫都是其作品。

今年29歲的許帥畢業於天津美院油畫系，隨後在克萊蒙拿到藝術碩士學位。說起和聖塔克拉里達市議會的淵源，他說，他曾報名參加過市府美術館的聯展，當時他的作品引起對方興趣且邀請他舉辦個人展覽。許帥說，他不是聖塔克拉里達居民，但是這個城市因為有加州藝術學院(CalArts) ，所以藝術氛圍濃厚，政府設定一個為期十年的藝術總體規畫項目，為市民引入不同藝術家的作品。他的展覽從即日會展覽至明年3月25日，這是他畢業後的第一次個展。

這次參展的11幅作品包括油畫、室內裝置和大地藝術作品，許帥集合以尚未探索的天體命名的畫作，將主題定為「混沌坐標系」，混沌是宇宙本質狀態，坐標是定位和確定星系在宇宙的位置，他希望借助作品深入探討人類感知與浩瀚宇宙之間的深刻關係。在他作品中，圓圈主題反覆出現，象徵著他所探索的不可見世界。圓形的元素作為一個隱喻，代表生命的循環本質，宇宙整體本質及不可見中無限潛力。

許帥大學學習寫實繪畫，來美國轉向抽象和裝置藝術，創作自己想畫的作品，同時他還有一個隱形身份用藝術養活自己，那就是為華人餐廳畫壁畫。南加幾乎所有華人新餐廳的大型壁畫彩繪都出自他手，比如洞庭仙喧鬧的湖南煙火氣壁畫還有雞飛蛙跳餐廳的時尚壁畫等，最近一家蒙古餡餅店的壁畫也是他繪製的。

許帥說，這個隱形工作是他主要的收入來源，給餐廳畫壁畫很有意思，通常按照工作難度按尺寸收費，畫一家店工時在半個月上下，收入在幾萬元不等。除了華人餐廳的牆繪，他最近為洛杉磯英格伍的一家老美店也繪製寫實壁畫。平時他還會幫人繪製私人訂製作品，比如在名牌手袋或錢包上畫摩托車，在拳套上畫小貓等，根據面積和難度來收費，一般幾天就能完成。

華人青年畫家許帥左手抽象藝術，右手在華人餐館繪製人間煙火氣。（許帥提供）
華人青年畫家許帥左手抽象藝術，右手在華人餐館繪製人間煙火氣。（許帥提供）
許帥用藝術繪畫展示宇宙混沌。（許帥提供）
許帥用藝術繪畫展示宇宙混沌。（許帥提供）
許帥為客人在拳套上畫小貓。（許帥提供）
許帥為客人在拳套上畫小貓。（許帥提供）
洛縣聖塔克拉利塔(Santa Clarita)市府日前為華人畫家許帥在城市社區中...
洛縣聖塔克拉利塔(Santa Clarita)市府日前為華人畫家許帥在城市社區中心舉辦其個人展覽「混沌坐標系」。（許帥提供）
許帥用為華人餐廳畫壁畫的隱形身份養活自己。（許帥提供）
許帥用為華人餐廳畫壁畫的隱形身份養活自己。（許帥提供）

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