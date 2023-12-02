「大家來寫書」新書發表 20作者歡聚洛城

新書作者們在自己的新書上簽名。（記者楊青/攝影）

世界日報 第13屆「大家來寫書」新書發表會1日舉辦，來自全美各地作者歡聚洛杉磯世界日報文化藝廊，分享人生的甜酸苦辣和新書創作的心歷路程。

本屆共有20位作者創作23本新書，當天參加發表會的新書作者來自各地，除了加州洛杉磯、舊金山 和灣區外，更有作者遠道紐約、新澤西和印第安那州而來，人在中國大陸的作者，則通過視頻發來問候，分享喜悅和祝福。 新書作者們在自己的新書上簽名。（記者楊青/攝影）

洛杉磯世界日報社長于趾琴特別為新書作者準備了聖誕禮物和節日賀卡，感謝文友對「大家來寫書」活動的熱烈參與，同時表達節日問候。

洛杉磯世界日報總經理李銘濱致辭表示，大家來寫書從2011年開始至今13年，作者人數和創作規模年勝一年，至今已先後有336位作者出版322本書。難能可貴的是，每年都有許多新作者加入，出書陣容更加壯大，形式更加豐富多彩，今年的寫書活動更是跨入新的里程碑。

本屆出書的20位作者中，周愚、吳理察、雅頌、張勝雄、趙成勵、鄭德銘、黃思義、莊瑜稀和蔡源佑、蔡靜雯祖孫女住在洛杉磯；李兆祥、葉翹、梁培熾、沈秀青和陳祥康等人來自舊金山及灣區；鮮于濤來自紐約、袁又申和畢福志來自印第安那、羅吉原來自新澤西、王向明來自中國。不僅居住地域廣闊，作品形式涵蓋小説、散文、詩歌、遊記、學術論文和個人研究等等，不僅是作者個人和家庭的故事，更成為社區歷史和永久印記。

89歲的袁又申當天清晨4點多就在女兒和先生陪伴下從印第安那搭乘航班啟程來洛，數小時飛行後的她依然精神抖擻，她為自己新書《文革燒焦的北大人》簽名。她表示，在美國最幸運的事情之一就是能夠將在以前不能說的話、不能提的事情用文字記錄下來，她的新書紀念自己當年的學業優秀卻因政治災難而無辜失去生命的學生。 來自印第安納州89歲的袁又申分享新書《文革燒焦的北大人》的寫作過程。（記者楊青/攝影）

82歲的沈秀青當天也是在先生和兒子的陪伴下專程從舊金山南下洛杉磯，在自己的新書《草根大使當年勇》簽名，她表示，過去一年，她爭分多秒將生命中經歷的人和故事寫出來，是對自己人生的交代，更是給家人和後代最好的禮物。 舊金山82歲沈秀青（左）分享新作《草根大使當年勇》的寫作過程。右為活動主持人倪北嘉。（記者楊青/攝影）