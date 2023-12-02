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新書發表 袁又申帶3700年大牡蠣 現場驚嘆

記者張庭瑜/洛杉磯報導
袁又申一手握著聖誕卡片，另一手舉起了一顆大牡蠣化石。（記者張庭瑜/攝影）
袁又申一手握著聖誕卡片，另一手舉起了一顆大牡蠣化石。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報第13屆「大家來寫書」新書發表會上，9位作家匯聚一堂，不少人遠道而來，包括從舊金山遠道而來的沈秀青；另一位作家袁又申更是從印第安那州特別飛來參加。

袁又申不僅帶來他的最新著作「商朝天津大牡蠣熱帶遺產」、「文革燒焦的北大人」 ，還特別展示一個具有3700年歷史的牡蠣化石，這件珍貴的文物與他的新書中提到的商朝天津大牡蠣熱帶遺產息息相關，讓現場觀眾無不驚嘆。

袁又申更深入探討他的新作與古老牡蠣的關聯。他提到，這些牡蠣不同於現代牡蠣，它們屬於遠古時期的物種，具有數千年的歷史。袁又申指出，他研究的牡蠣來自大約3700年前，但有的牡蠣甚至有高達7000年歷史。她強調這些古老牡蠣的特殊性質，尤其是它們生長於熱帶地區。

而在每位作家一一發言後，主辦方更為每位來賓送上精心挑選的聖誕禮物，並且附上洛杉磯世界日報社長于趾琴的手寫卡片。這份心意不僅讓每位作家感到驚喜，也讓他們深受感動。兩位受邀的作家莊瑜稀和雅頌（陳徐龍）更是對此表示深切的感謝和喜悅。

莊瑜稀表示，她對主辦方的細心安排和同理心非常感動，認為這些貼心的小細節讓她感到溫暖和被重視。雅頌則分享他對於收到卡片時的喜悅與驚喜之情，他特別提到收到手寫賀卡的特別之處，表示在這個數位化時代，這樣的賀卡越來越少見，因此格外珍貴。他認為這不僅只是一份聖誕節前的禮物，更是一份心意，讓他深刻感受到主辦方的用心和誠意。

莊瑜稀手舉起聖誕卡片，並表達了她對主辦方貼心細膩安排的深切感動。（記者張庭瑜/攝...
莊瑜稀手舉起聖誕卡片，並表達了她對主辦方貼心細膩安排的深切感動。（記者張庭瑜/攝影）
莊瑜稀開心的接受主辦方精心準備的聖誕禮物。（記者張庭瑜/攝影）
莊瑜稀開心的接受主辦方精心準備的聖誕禮物。（記者張庭瑜/攝影）
雅頌開心的接受主辦方精心準備的聖誕禮物。（記者張庭瑜/攝影）
雅頌開心的接受主辦方精心準備的聖誕禮物。（記者張庭瑜/攝影）
鄭德銘開心接過主辦方精心挑選的聖誕禮物。（記者張庭瑜/攝影）
鄭德銘開心接過主辦方精心挑選的聖誕禮物。（記者張庭瑜/攝影）
袁又申作家展現她對歷史和自然的熱情，一手提著一份精心挑選的聖誕禮物，另一手舉著一...
袁又申作家展現她對歷史和自然的熱情，一手提著一份精心挑選的聖誕禮物，另一手舉著一個古老且珍貴的大牡蠣。（記者張庭瑜/攝影）
吳理察喜悅地接受一份精美的聖誕禮物，也為這場活動增添一份節日的溫馨。（記者張庭瑜...
吳理察喜悅地接受一份精美的聖誕禮物，也為這場活動增添一份節日的溫馨。（記者張庭瑜/攝影）
鄭德銘與雅頌一同舉起他們收到的聖誕卡片，表達對主辦方的感謝，也為這場文學交流活動...
鄭德銘與雅頌一同舉起他們收到的聖誕卡片，表達對主辦方的感謝，也為這場文學交流活動增添一抹溫馨的色彩。（記者張庭瑜/攝影）
鮮于濤的妹妹代表其兄參加會議，並代為接受主辦方精心挑選的聖誕禮物。（記者張庭瑜/...
鮮于濤的妹妹代表其兄參加會議，並代為接受主辦方精心挑選的聖誕禮物。（記者張庭瑜/攝影）

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