新書發表 袁又申帶3700年大牡蠣 現場驚嘆

袁又申一手握著聖誕卡片，另一手舉起了一顆大牡蠣化石。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報 第13屆「大家來寫書」新書發表會上，9位作家匯聚一堂，不少人遠道而來，包括從舊金山 遠道而來的沈秀青；另一位作家袁又申更是從印第安那州特別飛來參加。

袁又申不僅帶來他的最新著作「商朝天津大牡蠣熱帶遺產」、「文革燒焦的北大人」 ，還特別展示一個具有3700年歷史的牡蠣化石，這件珍貴的文物與他的新書中提到的商朝天津大牡蠣熱帶遺產息息相關，讓現場觀眾無不驚嘆。

袁又申更深入探討他的新作與古老牡蠣的關聯。他提到，這些牡蠣不同於現代牡蠣，它們屬於遠古時期的物種，具有數千年的歷史。袁又申指出，他研究的牡蠣來自大約3700年前，但有的牡蠣甚至有高達7000年歷史。她強調這些古老牡蠣的特殊性質，尤其是它們生長於熱帶地區。

而在每位作家一一發言後，主辦方更為每位來賓送上精心挑選的聖誕禮物，並且附上洛杉磯世界日報社長于趾琴的手寫卡片。這份心意不僅讓每位作家感到驚喜，也讓他們深受感動。兩位受邀的作家莊瑜稀和雅頌（陳徐龍）更是對此表示深切的感謝和喜悅。