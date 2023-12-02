南加大專校友會年會 成大回歸凝聚團結

南加州中國大專院校聯合校友會第45屆年會記者會大合影。（記者啟鉻／攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會（JCUAA）1日在洛僑中心舉行第45屆年會記者會。洛僑中心主任陳敏永受邀參加並致詞。本屆年會口號「聯合校友大專情，服務聯誼成功行」，將舉行會長、理事長、副會長交接儀式。年會還設有抽獎環節，彩券抽獎的獎品加獎金額超過2萬5000元，其中大獎之一是華航提供的豪華經濟艙機票。

JCUAA第45屆年會（2023年會）於12月9日在聖蓋博 希爾頓酒店舉行。2023年會長辛志超表示，本屆年會一個重要內容就是成功大學校友會回歸參會，對年會意義重大，是僑團凝聚團結的里程碑，所以才有年會口號「聯合校友大專情，服務聯誼成功行」。年會另一特色是旗隊入場，凸顯JCUAA的向心力，已經傳承20多年。他表示，僑團間互幫互利，才能壯大成長，做到最好。

陳敏永表示，JCUAA經過歷屆會長和所有各校友會努力，將台灣各校在洛杉磯校友鄉親凝聚在一起。每年舉辦的活動也愈來愈盛大，還支援友會的各式各樣活動。尤其台灣面臨的艱難處境，有JCUAA等社團彰顯台灣在國際能見度，這是具有非常意義的。

JCUAA2009年會長、僑務委員于仁豪在介紹年會節目時說，活動內容非常豐富，包括大專盃卡拉OK比賽冠軍及往屆獲獎者及JCUAA合唱團演唱、舞蹈表演、頒獎儀式、會長、理事長、副會長交接、候任會長及理事長致詞、抽獎環節等，也會邀請經文處處長紀欽耀夫婦高歌一曲。