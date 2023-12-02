減塑風 無包裝商店推廣「祼購」

商品的計價方式主要是採用秤重，這種方法既實用又環保。當顧客挑選好了自己所需的商品後，如堅果、枸杞、日用品等放在秤上，由店員按照重量計算價格。這種計價方式不僅確保了價格的公正性，還大大減少了不必要的包裝和浪費。（記者張庭瑜/攝影）

隨著全球氣候暖化 加重，環保議題更受重視。人們越來越注重減少塑料使用，從自備餐具到使用環保袋，各種減塑行動正蔚為風潮。在這樣的背景下，「無包裝商店」（Zero Waste Stores）應運而生，逐漸成為城市街頭的一道新風景。

<strong>洛杉磯</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag -->無包裝商店 支持環保生活方式的新風潮" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

影音來源：記者張庭瑜

所謂的無包裝商店，其核心理念是從源頭減少產生包裝廢物，主張「裸買」購物方式，即顧客需要自備容器來購買商品。這些商店通常不提供一次性包裝，商品多以散裝形式出售，顧客根據需要購買特定重量的商品。這不僅降低了包裝廢物的產生，也鼓勵顧客更加意識到自己的消費行為對環境的影響。

在洛杉磯地區，無包裝商店以其獨特的魅力和實踐永續生活的理念吸引了大量關注。這些商店內部裝潢常常充滿溫馨舒適的氛圍，提供各種無包裝的零食、清潔用品等。顧客在這裡購物，不僅能體驗到新穎的購物方式，也能感受到一種貼近自然、回歸簡樸生活的滿足感。

洛杉磯的無包裝商店包括 Refillery LA、Sustain LA、Sun Moon Rain (Recontained)、Otherwild、Re_ Grocery、BYO（Bring Your Own Container）等。這些店鋪各有特色，提供從食品到日用品的多樣選擇，成為支持環保生活方式的重要角色。

無包裝商店的興起不僅是一種商業模式的創新，更是社會對於環保意識提升的一個體現。這些商店的存在鼓勵人們反思日常消費習慣，推動社會向更可持續的生活方式轉變。隨著越來越多人加入這場環保行動，無包裝商店的概念有望在全球範圍內得到更廣泛的推廣和實踐。

記者來到位於繁華街區的無包裝商店Re_ Grocery時，首先映入眼簾的是店內明亮、簡潔的裝潢。天花板上垂吊的燈光溫暖而柔和，照亮了整個空間。店內陳列著各式各樣的商品，從日常用品如洗髮精、沐浴乳、洗衣精，到各類食品，應有盡有。更特別的是，這裡還有專門為支持環保理念的民眾準備的環保瓶，很多顧客甚至會主動捐贈自己的環保瓶，共同支持這個環保理念。