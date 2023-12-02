大華超市西木店開業 洛縣首設美食廣場門市

新超市標志著大華超市正式將其版圖擴展至洛杉磯市西區中心。（大華提供）

亞洲連鎖超市大華超級市場（99Ranch Market）29日在西洛杉磯Westwood社區開設其全美第60家門市，標誌著大華超市正式將其版圖擴展至洛杉磯市西區中心。

新的大華超市位於聖塔莫尼卡大道(Santa Monica Blvd)和威爾希爾大道(Wilshire Blvd)之間，距離洛杉磯加大 （UCLA）和高檔住宅區僅幾分鐘車程。新店將爲消費者提供遍及六個部門共1萬多種商品，且是大華在洛縣第一家設有美食廣場的門店。

美食廣場除了大華自有品牌Hot Deli，還有Monkey King Brewing啤酒漢堡吧、日本 秘魯料理結合的Lima Nikkei壽司店、亞洲風味炸雞店 The Coop和越南 料理Nhau，明年還有華人麵食Noodology和來自台灣的波霸奶茶店One Zo Boba。

大華超市自1984年品牌創建以來，一直作為連通亞洲味道的橋樑備受幾代消費者喜愛，並不斷為顧客提供日常必需品、生鮮食品、冷凍食材、美味零食、多種佳餚、及其他傳統零售店無可比擬的多種商品。新店雜貨部有各類雜貨，包括最受歡迎的零食和飲品品牌、地道調味香料、便利冷凍食材，諸如：餃子、蔥抓餅等，並提供熱門家電器商品及精選美妝和美髮產品。

蔬果部提供種類繁多新鮮蔬果，滿足各式中西餐食材需求，不僅有採購於當地的青菜和菌類，更有進口自全球的多種選擇，包括榴槤、荔枝、和桂圓，及應季的韓國梨及日本金針菇。肉部從聯邦農業部（USDA）認證供應商引進高品質牛肉、有機鷄肉、安格斯牛肉、日本和牛各式調味腌肉，滿足消費者對各種火鍋、燒烤食材的需求。

海鮮部提供百餘種新鮮及冷凍海鮮類產品，包括游水肉蟹、龍蝦、野生海捕魚類及多種鮮切刺身。麵包部為消費者準備一系列備受歡迎的亞洲風味烘焙食品，包括蛋撻、中式傳統點心、雞蛋糕以及新店專屬厚蛋吐司等。熟食部有新鮮出爐的多種美食佳餚，包括傳統燒鴨、粵式點心和各種組合餐食。