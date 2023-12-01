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洛市旅館背景調查 擬納管Airbnb等短租平台

編譯胡立宗／綜合報導
洛市或修改規定，要求Airbnb房東先申請警局許可。(取自Airbnb臉書）
洛市或修改規定，要求Airbnb房東先申請警局許可。(取自Airbnb臉書）

洛杉磯市議會11月28日無異議通過旅館管理新規的提案，可能將Airbnb等短期租賃業者也納入背景調查範圍。如果洛市警局（LAPD）發現屋主有前科，則不能提供房舍給Airbnb等平台。全案今日將投票，Airbnb則不願回應。

洛市議會討論「負責任的酒店條例」（the Responsible Hotel Ordinance）時，要求納入Airbnb等短租平台。

洛市目前已經要求代客停車、骨董店、保齡球等業者，在正式營業之前必須取得警局的許可證明，以顯示自己沒有刑事紀錄。議會討論中的新規，原本只針對新設或改裝的旅館業者，但28日卻突然增列短租業者，因此引發反彈。

洛市紀錄顯示，市區內共有6725間短租房舍，新規一旦正式通過，這些短租屋就必須先取得警方的許可才能營業，引發爭議的除了等待時間變長，還有費用等衍生問題。不過市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）等人還是認為，新規有助於防止犯罪。

部分議員雖然投下同意票，但持附加條件。哈里斯─道森（Marqueece Harris-Dawson）就主張，市府應該尋求警局之外的其他核證管道。聖費南度谷西區選出的John Lee也指出，數周前才知道此一增修條文，影響太大，因此須獲警方許可一案應該單獨討論，不過未獲支持。

多個Airbnb房東在之前的聽證會上也表態反對，指出限制短租資格根本是天外飛來一筆，無端出現在旅館管理法規的修正條文中，既未經充分討論，又徒增警局負擔。

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