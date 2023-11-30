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台工程師創業3年 獲頒僑委會潛力之星

記者張庭瑜／洛杉磯報導
徐凰碩強調貴人的重要性，認為廣結善緣是事業成功的關鍵。（記者張庭瑜/攝影）
徐凰碩強調貴人的重要性，認為廣結善緣是事業成功的關鍵。（記者張庭瑜/攝影）

徐凰碩（Albert Hsu）曾是一名軟體工程師，如今成為陽光工業股份有限公司（Sunlite Industrial Corp.）的合夥人，他在短短三年內使公司年營業額衝上千萬美金，並榮獲中華民國僑務委員會第三屆全球青商潛力之星獎。他認為，成功的關鍵不僅在於迎合電商通路的快速發展，更在於重視產品質量和了解客戶需求。

徐凰碩於2013年畢業於成大電腦與通信工程研究所，後前往南加大攻讀MBA。在洛杉磯就業期間，得到台商前輩，如楊信、田詒鴻等人的鼓勵，他毅然決然地放棄了原先的打工生活，於2019年開始了創業之路。

起初，他加入了家族公司經營樂器製造，但面對樂器市場的衰退，他決定轉向自己熟悉的領域，電子計算器。創業初期充滿辛勞，需要同時開發產品、建立品牌價值，並控制成本。徐凰碩坦言，「其實我當工程師的收入還比較高，壓力也沒那麼大。」但憑藉著毅力，他不斷改進產品性能，致力於生產高品質商品，他公司品牌的電子計算器長期在亞馬遜平台上銷售冠軍，也為自己賺取第一桶金。

疫情期間，全球電商蓬勃發展，許多傳統實體店轉向電商，越來越多人選擇網絡購物，連實體超市如沃爾瑪也投入電商市場。徐凰碩表示，即便在後疫情時代，電商行業依然競爭激烈。然而，他認為在美國很難再次出現第二個亞馬遜，未來網絡與實體銷售模式可能會平衡，因此他希望將自己的品牌帶回實體店面，並在零售店面銷售產品，同時利用電商通路。

除了電子計算器，徐凰碩也積極開發其他產品，如水上遊樂用品和沐浴用品等。他相信每項產品都有發展的潛力，只要品質優良且價格合理，就能贏得消費者的青睞。

回顧創業經歷，徐凰碩強調「貴人學」的重要性，認為廣結善緣是事業成功的關鍵。他在洛杉磯創業時，得到了朋友和前輩的支持和指導，這些人成為了他人生中的貴人。他強調「仔細聆聽別人的談話，就會有意外的收穫」，從前輩的談資中學到了許多寶貴的創業經驗和待人處事之道。他發現，成功的人通常都非常努力，樂於分享，不吝於指導後輩，並且保持謙遜的態度，時刻保持最佳狀態。

徐凰碩的公司在2018年初創業時營業額僅有50萬美元，但到了2023年已突破1200萬美元。他表示，公司每年都會研發、生產5到10項產品，目前每天能夠賣掉500多台計算器。他的成功背後是不斷克服挫折和堅持不懈的努力，他鼓勵有志創業的年輕人參加青商組織，互相交流經驗和資訊，從不同人的經驗中獲取創業的心法。

徐凰碩展示了他的發貨倉庫，並一一介紹了其中的各個部分和運作流程。（記者張庭瑜/攝...
徐凰碩展示了他的發貨倉庫，並一一介紹了其中的各個部分和運作流程。（記者張庭瑜/攝影）

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