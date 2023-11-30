愛車族捐玩具給弱勢家庭孩童

參與者捐贈的玩具。（記者啟鉻／攝影）

由南加 一批汽車愛好者組成的慈善團體Purist Group，日前在工業市展覽中心（Industry Hills Expo Center ）舉辦第11屆冬季玩具捐贈活動。現場有多種名車展示，吸引數千名愛車族前來欣賞。活動募集的玩具，將轉贈給各社區低收入 家庭以及特殊兒童。

當天活動既是Purist Group舉辦的年度玩具募集慈善活動，也是一場名車展，其中不乏超百萬元豪車。主辦者通過此項活動向弱勢家庭獻愛心，已持續整整11年。活動志願者負責人Kaylee Law表示，從以往每年活動看，募集到的玩具數量相當可觀，活動自2012年開始到現在，已經為弱勢家庭子女及特殊孩童募集逾十萬個玩具。

據悉，Purist Group創辦人是華裔 李宏聲（Sean Lee），該組織一經創立就成長為全美乃至海外聞名的汽車慈善組織。李宏聲來自台灣，他希望將有能力、有愛心的人組織起來，去做一些事情，而該組織從成立開始，就致力於為孩子們獻愛心。李宏聲說，只要心存善念，願意回饋社會，就可以成為該慈善團體成員。

據該慈善組織官網資訊，Purist Group成員是一群獨特的人，可能與其它汽車愛好者團體有些不同，該組織許多成員都是知名車手、媒體人、汽車改裝者、收藏者及車輛愛好者，所有人都是堅定和令人尊敬的車迷。不是為商業目的，而是作為一個組織，匯聚所有對汽車、機車和生活中美好事物充滿熱情的人們，目標是互相扶持和幫助。