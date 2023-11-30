洛城新語╱Youtube監管過嚴 弊大於利

曾鼓勵「盡情創作與分享」的Youtube平台，近來對內容審核越來越嚴。最新「政策與規範」頁面，不僅在顯著位置標明「打造充滿正能量平台」宗旨，還將這句話置於「盡情創作與分享」前方，用來強調內容符合規定的重要性。然而監管過於嚴格，可能會是弊大於利。

Youtube監管突然轉舵，相信許多內容製作者始料未及；洛杉磯 市警局官方Youtube頻道，就是其中之一。洛市警局為尋找破案線索，11月底上傳有嫌犯毆打受害者畫面的視頻，導致頻道遭Youtube暫時封禁。

通過翻看洛市警局Youtube頻道，可以發現11月被禁的視頻，暴力程度與之前影片相比差異不大。例如2022年6月22日有一則視頻，非裔 嫌犯無端暴打亞裔 男，後者還慘被打暈在地。畫面之暴力，可謂有過之而無不及。

對於頻道被封，洛市警局通過社群平台X發聲，表示雖然向youtube申訴，但遭拒絕，封停期間，案件視頻只能上傳警局官網。並強調在Youtube上公布案件視頻，是洛市警局最常用(typically used)的尋找線索方式。語句中沒有說「之一」，顯然在暗示頻道被封，會為其工作帶來很大影響。

據全球數據公司Statista，截至2023年10月，Youtube在全美約有2億3900萬活躍用戶，逼近美國總人口數。試想一下，日常生活中有多少人會經常訪問警局官網，又有多少人每天習慣打開Youtube看視頻；將案件視頻上傳Youtube，對破案肯定更有利。

洛市警局的Youtube頻道被封，引起社群激烈討論與媒體廣泛報導。Youtube在輿論壓力下，「被迫」提前為洛市警局頻道解封。不過Youtube仍十分堅持其「政策與規範」，洛市警局頻道雖然恢復，但造成頻道被封禁的那則視頻，則被永久刪除。

其實不只是內容製作者，許多Youtube用戶也對監管突然轉舵感到不適應，近期為符合Youtube更嚴格的監管規範，內容創作者不得不在可能違規的畫面視頻中，大量使用馬賽克，此舉已讓部分讀者感到不解。

包括搶劫在內的許多治安案件，過程很可能伴隨暴力。例如哈岡華婦被搶包時，就慘遭劫匪拖行。倘若視頻上大量作後製處理，或不允許播放，會影響公眾完整了解社區新聞事件權利，甚至延緩案件偵破進度。

Youtube更嚴格監管，應該分對象。有資質的新聞媒體與警局等公家機構，應該得到監管豁免，擁有更高的信息傳遞自由度。

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