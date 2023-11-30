我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

洛城新語╱Youtube監管過嚴 弊大於利

洛城新語

曾鼓勵「盡情創作與分享」的Youtube平台，近來對內容審核越來越嚴。最新「政策與規範」頁面，不僅在顯著位置標明「打造充滿正能量平台」宗旨，還將這句話置於「盡情創作與分享」前方，用來強調內容符合規定的重要性。然而監管過於嚴格，可能會是弊大於利。

Youtube監管突然轉舵，相信許多內容製作者始料未及；洛杉磯市警局官方Youtube頻道，就是其中之一。洛市警局為尋找破案線索，11月底上傳有嫌犯毆打受害者畫面的視頻，導致頻道遭Youtube暫時封禁。

通過翻看洛市警局Youtube頻道，可以發現11月被禁的視頻，暴力程度與之前影片相比差異不大。例如2022年6月22日有一則視頻，非裔嫌犯無端暴打亞裔男，後者還慘被打暈在地。畫面之暴力，可謂有過之而無不及。

對於頻道被封，洛市警局通過社群平台X發聲，表示雖然向youtube申訴，但遭拒絕，封停期間，案件視頻只能上傳警局官網。並強調在Youtube上公布案件視頻，是洛市警局最常用(typically used)的尋找線索方式。語句中沒有說「之一」，顯然在暗示頻道被封，會為其工作帶來很大影響。

據全球數據公司Statista，截至2023年10月，Youtube在全美約有2億3900萬活躍用戶，逼近美國總人口數。試想一下，日常生活中有多少人會經常訪問警局官網，又有多少人每天習慣打開Youtube看視頻；將案件視頻上傳Youtube，對破案肯定更有利。

洛市警局的Youtube頻道被封，引起社群激烈討論與媒體廣泛報導。Youtube在輿論壓力下，「被迫」提前為洛市警局頻道解封。不過Youtube仍十分堅持其「政策與規範」，洛市警局頻道雖然恢復，但造成頻道被封禁的那則視頻，則被永久刪除。

其實不只是內容製作者，許多Youtube用戶也對監管突然轉舵感到不適應，近期為符合Youtube更嚴格的監管規範，內容創作者不得不在可能違規的畫面視頻中，大量使用馬賽克，此舉已讓部分讀者感到不解。

包括搶劫在內的許多治安案件，過程很可能伴隨暴力。例如哈岡華婦被搶包時，就慘遭劫匪拖行。倘若視頻上大量作後製處理，或不允許播放，會影響公眾完整了解社區新聞事件權利，甚至延緩案件偵破進度。

Youtube更嚴格監管，應該分對象。有資質的新聞媒體與警局等公家機構，應該得到監管豁免，擁有更高的信息傳遞自由度。

回覆回覆所有人轉寄

亞裔 洛杉磯 非裔

上一則

感恩假期 洛警逮11名竊盜犯

下一則

愛車族捐玩具給弱勢家庭孩童

延伸閱讀

雨後彩虹懸掛天際 洛城華埠熠熠生輝

雨後彩虹懸掛天際 洛城華埠熠熠生輝

世報「阻仇視」線上論壇 11•30推第2集

世報「阻仇視」線上論壇 11•30推第2集
谷歌帳號2年未用小心不保 官方12月起刪閒置帳號

谷歌帳號2年未用小心不保 官方12月起刪閒置帳號
谷歌AI審查錯判 家長冤成「虐童犯」 帳號還被刪

谷歌AI審查錯判 家長冤成「虐童犯」 帳號還被刪
新酒店要提供遊民替代住房？洛市28日投票決定

新酒店要提供遊民替代住房？洛市28日投票決定
洛市知名商場下「雪」 假日季爆人潮

洛市知名商場下「雪」 假日季爆人潮

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元