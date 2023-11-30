東方題材成好萊塢新寵 吹起翻拍風

近年來致力於美國電影在中國營銷發行的邱傑認為，亞洲題材尤其是人文和家庭及價值觀相關的題材是好萊塢的稀缺題材。（邱傑提供）

隨著網飛（Netflix）「三體」即將上映及索尼 影業日前宣布拿下「你好，李煥英」翻拍權，亞洲內容加美國團隊會成為未來好萊塢 電影發展新趨勢。多年來致力於美國電影在中國營銷發行的邱傑表示，亞洲題材尤其是人文和家庭及價值觀相關的題材是好萊塢的稀缺題材，未來會有更多亞洲電影人帶著這些題材和好萊塢的團隊合作。

最近頻頻傳出中國IP和故事被好萊塢翻拍的消息，網飛（Netflix）製作的「三體」將於明年春天上映，索尼10月中旬宣布翻拍中國國產電影「你好，李煥英」，將其變成一部英文電影；還有中方投資的泰國2017年出品的「天才槍手」近日也被好萊塢看中。

獅鼠影業CEO邱傑作為製片人，日前帶著一部講述加拿大華裔在疫情期間，如何克服重重困難組織加拿大華人春晚的真實故事的記錄電影「春天不晚」，到洛杉磯參加電影節。他認為，這會帶動中美合作新浪潮。學計算機出身的邱傑從IBM跨界到電影業，2009年他和朋友成立獅鼠影業，2017年，好萊塢報導者曾稱讚其公司為「好萊塢影片的票房神話締造者」，他引進和發行的44部來自美國、歐洲和亞洲海外影片，創造超過10億元總票房。

他表示，這次洛杉磯之行，他強烈感受到疫情後中美電影交流開始活絡，他認為未來中美電影合作和他公司的發展會是這兩個方向，一方面是和美國製片方一起把美國電影增加一些亞洲元素，讓其在亞洲票房更好。另外一方面是美國匯集全球導演和編劇資源，其自身也有很多小說和IP素材可用，但是好萊塢喜歡稀缺性和新鮮題材，那些在歐美文化不存在的或者少見的自然、人文和家庭觀的東西最吸引他們。

比如「天才槍手」，故事情節是只有在亞洲這樣重視考試的國家才會發生的，在美國社會比較少見，這種有新意的題材就會吸引好萊塢的注意。還有最近索尼買下「你好，李煥英」翻拍權，就是看重影片背後的東方家庭價值觀，作為女兒想拯救父母愛情，結果反而被媽媽的為人處世給教育並獲得成長。

邱傑表示，在亞洲有很多原生素材都很適合引進美國，像獲得雨果中短篇獎的「北京 折疊」也被韓裔美國人買下版權，「北京折疊」和「三體」一樣都是東方的人文科幻，有別於好萊塢科幻大片。還有一些亞洲的恐怖片故事也可結合美國的導演和製片能力，產生全球市場效應，期待在好萊塢形成更加進化升級的亞洲風潮。