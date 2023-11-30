我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

溫泉之旅文化講座 探索台灣泡湯勝地

記者張庭瑜/綜合報導
林宜錚當天現場詳細介紹台灣各類溫泉。（洛僑中心提供）
林宜錚當天現場詳細介紹台灣各類溫泉。（洛僑中心提供）

洛杉磯華僑文教服務中心在華埠圖書閱覽室日前舉辦了第15場文化講座系列活動。此次講座由駐洛杉磯經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚主講，主題是介紹台灣的溫泉之旅，並提供了關於如何享受「泡好湯、過好冬」的旅遊資訊。

林宜錚指出，台灣位於歐亞板塊與菲律賓板塊交界處，是環太平洋地震帶的一部分，因此地熱分佈廣泛，全島擁有19處以上的溫泉區。這些溫泉的泉質主要包括硫磺泉、碳酸氫鈉泉，還有一些罕見的泥漿溫泉。她詳細介紹了北投、谷關、關子嶺、安通等四個充滿美景和美食的台灣泡湯勝地。

在台灣北部的新北投溫泉區，溫泉泉質大致分為白磺、青磺和鐵磺三種，水溫介於攝氏37至40度之間，PH值在2.5至6.2之間，呈酸性。此地還擁有許多著名的觀光景點，包括北投溫泉博物館、普濟寺、新北投公園、北投文物館、地熱谷和硫磺谷，非常適合親子遊玩。

谷關溫泉區位於台灣中部，對於登山和健行愛好者來說是首選之地。谷關溫泉的源頭溫度高達攝氏60度，泉質屬於弱鹼性碳酸泉，PH值為7.6，泉水可飲用也可浸泡，含有機蛋白質、硫化物和鹽分，泉水呈濁白色，水質滑膩。此地也有各種不同風格的溫泉飯店，提供健康水療、日本庭園和松林溪畔等選擇。

而關子嶺溫泉則以台灣最知名的「泥質溫泉」而聞名，泉質屬於鹼性碳酸溫泉，泉水濃濁且富含硫磺成分，溫度約在攝氏75度左右，泡湯後身體感到舒暢。附近還有一些著名景點，如「碧雲寺」和「水火同源」，還有當地特色的蓮花餐和桶仔雞等美食，值得一試。

至於東部的安通溫泉，泉水近乎透明，帶有一絲絲硫化氫氣味。泉質屬於弱鹼性氯化物硫酸鹽泉，泉水溫度高達攝氏66度，泉量豐沛。附近還有一些生態健行路線，如安通越嶺古道、瓦拉米步道和八通關古道，這些路線充滿了自然美景和歷史價值，是前往花蓮旅遊的絕佳選擇。

洛僑中心主任陳敏永在致詞中表示，泡湯有助於促進人體循環代謝，對身心健康有益。他鼓勵大家在台灣觀光旅遊時嘗試泡溫泉，並提醒人們泡湯前應謹慎，特別是當睡眠不足或經歷熬夜用腦過度時，應避免猛然泡湯，以免導致腦部貧血或溫泉休克。同時，他建議酒醉後也不要立即泡溫泉，因為溫泉浴會使血液循環加速，最好等到酒醒後再入浴。入浴前後應適量補充水分，入浴時間一次不宜超過15分鐘，總時間不宜超過1小時。

全體來賓一同手舉台灣特色牌子合影，表達對台灣溫泉支持。（洛橋中心提供）
全體來賓一同手舉台灣特色牌子合影，表達對台灣溫泉支持。（洛橋中心提供）

觀光 洛杉磯 華埠

上一則

洛杉磯住宅建設減少 華埠等區卻逆勢增長

下一則

洛城新語╱Youtube監管過嚴 弊大於利

延伸閱讀

夏威夷八達旅行社2024年1月推出深度遊嘗美食、回中山十天豪華團八達帶你玩轉大灣區、品美食、浸溫泉、玩樂園、觀美景一次過足癮

夏威夷八達旅行社2024年1月推出深度遊嘗美食、回中山十天豪華團八達帶你玩轉大灣區、品美食、浸溫泉、玩樂園、觀美景一次過足癮
全球奇特慶典你見過嗎？ 西班牙人體疊疊樂、加拿大冰髮秀時尚

全球奇特慶典你見過嗎？ 西班牙人體疊疊樂、加拿大冰髮秀時尚
風靡日本的朝日醫療按摩椅登陸美國 感恩回饋原價$8,999現在只需$2,799

風靡日本的朝日醫療按摩椅登陸美國 感恩回饋原價$8,999現在只需$2,799
全球6大奇特慶典 猴子吃Buffet、冰凍髮藝、柳橙大戰上榜

全球6大奇特慶典 猴子吃Buffet、冰凍髮藝、柳橙大戰上榜
1天百震、地面升9公分…冰島火山恐爆發 藍湖溫泉關閉

1天百震、地面升9公分…冰島火山恐爆發 藍湖溫泉關閉
洛僑中心講座 專家分享保險投資要領

洛僑中心講座 專家分享保險投資要領

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元