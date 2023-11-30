溫泉之旅文化講座 探索台灣泡湯勝地

林宜錚當天現場詳細介紹台灣各類溫泉。（洛僑中心提供）

洛杉磯 華僑文教服務中心在華埠 圖書閱覽室日前舉辦了第15場文化講座系列活動。此次講座由駐洛杉磯經濟文化辦事處觀光 組組長林宜錚主講，主題是介紹台灣的溫泉之旅，並提供了關於如何享受「泡好湯、過好冬」的旅遊資訊。

林宜錚指出，台灣位於歐亞板塊與菲律賓板塊交界處，是環太平洋地震帶的一部分，因此地熱分佈廣泛，全島擁有19處以上的溫泉區。這些溫泉的泉質主要包括硫磺泉、碳酸氫鈉泉，還有一些罕見的泥漿溫泉。她詳細介紹了北投、谷關、關子嶺、安通等四個充滿美景和美食的台灣泡湯勝地。

在台灣北部的新北投溫泉區，溫泉泉質大致分為白磺、青磺和鐵磺三種，水溫介於攝氏37至40度之間，PH值在2.5至6.2之間，呈酸性。此地還擁有許多著名的觀光景點，包括北投溫泉博物館、普濟寺、新北投公園、北投文物館、地熱谷和硫磺谷，非常適合親子遊玩。

谷關溫泉區位於台灣中部，對於登山和健行愛好者來說是首選之地。谷關溫泉的源頭溫度高達攝氏60度，泉質屬於弱鹼性碳酸泉，PH值為7.6，泉水可飲用也可浸泡，含有機蛋白質、硫化物和鹽分，泉水呈濁白色，水質滑膩。此地也有各種不同風格的溫泉飯店，提供健康水療、日本庭園和松林溪畔等選擇。

而關子嶺溫泉則以台灣最知名的「泥質溫泉」而聞名，泉質屬於鹼性碳酸溫泉，泉水濃濁且富含硫磺成分，溫度約在攝氏75度左右，泡湯後身體感到舒暢。附近還有一些著名景點，如「碧雲寺」和「水火同源」，還有當地特色的蓮花餐和桶仔雞等美食，值得一試。

至於東部的安通溫泉，泉水近乎透明，帶有一絲絲硫化氫氣味。泉質屬於弱鹼性氯化物硫酸鹽泉，泉水溫度高達攝氏66度，泉量豐沛。附近還有一些生態健行路線，如安通越嶺古道、瓦拉米步道和八通關古道，這些路線充滿了自然美景和歷史價值，是前往花蓮旅遊的絕佳選擇。