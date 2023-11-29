我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

沙加緬度槍案奪2命 1死者疑23歲亞裔

編譯組╱綜合報導
沙加緬度縣夜總會槍擊案兩名死者中，一人身分被確認為23歲疑似亞裔的Ryu Kai Her。（電視新聞截圖）
沙加緬度縣夜總會槍擊案兩名死者中，一人身分被確認為23歲疑似亞裔的Ryu Kai Her。（電視新聞截圖）

據媒體KCRA 3電視台報導，沙加緬度縣一家夜總會附近發生槍擊案，一名死者家屬確認其中一死者為23歲疑似亞裔Ryu Kai Her。

他是兩名死者之一。另一人是沙加緬度南部地區夜總會Sacto By Night的老闆，當時他正準備去夜總會接他的表弟和一些朋友。

死者Ryu Kai Her的母親楊梅（音譯，Mee Yang）說，槍聲響起時，她的兒子 「在錯誤的時間出現在錯誤的地點」。

楊梅說，她的兒子出生在北加州士德頓（Stockton），畢業於Cesar Chavez高中，就讀於Delta College，目前在士德頓聯合學區工作。「我兒子不是幫派成員。」

沙加緬度縣警長辦公室稱，截至周一晚，驗屍官或家屬尚未確認另一死者即夜總會老闆的身分。

致命槍擊案發生在周日（26日）清晨，警員趕到位於Governors Circle路7000號街區的夜總會。目擊者稱，嫌犯可能乘坐一輛白色汽車逃離。加州公路巡警（California Highway Patrol）說，他們發現了那輛車，並拘留了車內的人。

周一，警長辦公室稱，警探證實車內人員與槍擊案有關，並繳獲了多把槍支。一旦對這起凶殺案提出指控，嫌疑人的身分將被公布。

槍擊 加州 亞裔

上一則

洛縣哈岡總水管爆裂 路面凹陷大坑居民撤離

下一則

林大衛保險談 汽車房屋保險/耆英健保

延伸閱讀

沙加緬度燈光劇場聖誕樹亮燈 免費真人燈光秀 陪伴民眾歡度佳節

沙加緬度燈光劇場聖誕樹亮燈 免費真人燈光秀 陪伴民眾歡度佳節
APAPA伊娃羅賓遜 喜獲雙重任命 出任CSAC委員及SCCWG委員

APAPA伊娃羅賓遜 喜獲雙重任命 出任CSAC委員及SCCWG委員
感恩節周末 沙加緬度市啟動供暖中心

感恩節周末 沙加緬度市啟動供暖中心
空調登機橋、電動穿梭巴士…沙加緬度國際機場 打造綠色足跡

空調登機橋、電動穿梭巴士…沙加緬度國際機場 打造綠色足跡
勇士輕取馬刺 2種可能晉級季中錦標賽

勇士輕取馬刺 2種可能晉級季中錦標賽
不受天候影響 感恩節假期 多數班機起降正常

不受天候影響 感恩節假期 多數班機起降正常

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

2023-11-21 20:42

超人氣

更多 >
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」