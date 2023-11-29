沙加緬度槍案奪2命 1死者疑23歲亞裔

沙加緬度縣夜總會槍擊案兩名死者中，一人身分被確認為23歲疑似亞裔的Ryu Kai Her。（電視新聞截圖）

據媒體KCRA 3電視台報導，沙加緬度縣一家夜總會附近發生槍擊 案，一名死者家屬確認其中一死者為23歲疑似亞裔 Ryu Kai Her。

他是兩名死者之一。另一人是沙加緬度南部地區夜總會Sacto By Night的老闆，當時他正準備去夜總會接他的表弟和一些朋友。

死者Ryu Kai Her的母親楊梅（音譯，Mee Yang）說，槍聲響起時，她的兒子 「在錯誤的時間出現在錯誤的地點」。

楊梅說，她的兒子出生在北加州 士德頓（Stockton），畢業於Cesar Chavez高中，就讀於Delta College，目前在士德頓聯合學區工作。「我兒子不是幫派成員。」

沙加緬度縣警長辦公室稱，截至周一晚，驗屍官或家屬尚未確認另一死者即夜總會老闆的身分。

致命槍擊案發生在周日（26日）清晨，警員趕到位於Governors Circle路7000號街區的夜總會。目擊者稱，嫌犯可能乘坐一輛白色汽車逃離。加州公路巡警（California Highway Patrol）說，他們發現了那輛車，並拘留了車內的人。

周一，警長辦公室稱，警探證實車內人員與槍擊案有關，並繳獲了多把槍支。一旦對這起凶殺案提出指控，嫌疑人的身分將被公布。