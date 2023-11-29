我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

洛城新語／OpenAI的肥皂劇

洛城新語
洛城新語
洛城新語

短短幾天，OpenAI執行長阿特曼(SamAltman)經歷了被解職、加盟微軟、再恢復原職，如同過山車般跌宕起伏的情節勘比宮鬥劇。更是成為世界各大媒體頭版新聞，以及社媒朋友圈熱門話題。

為甚麼一家2015年才成立的科技公司，其高層人士變動會引起如此大的反響？無論答案是甚麼，都可以說明一件事：AI時代已經來臨。人們把OpenAI看成AI科技的象徵，似乎人類未來命運就掌握在它手上。

OpenAI尚未有官方說明先開除執行長阿特曼，又恢復他職務的原因。但很多人猜測與這家公司對人工智慧AI發展大方向分歧有關係。以阿特曼為代表的一方，主張儘快發展AI技術並讓人類充分使用這項技術，而不需要擔心比人類更聰明的AI會做出甚麼事。這一陣營可比做政治上的左派或進步派。

另一方則擔心AI技術過於強大帶來重大風險，認為應該先在實驗室環境中完成人工智慧研發和測試，確保可以讓人類安全使用。他們主張，AI產品必須對社會友善。這一陣營可比做右派或保守派。

無論左派還是右派，都認為AI技術將對人類產生重大影響，爭論焦點在於這種影響是正面還是負面。例如，讓AI預測甚麼地點將發重大生災害，是正面影響。若是讓AI來決定發生重大災害時哪些人必須被犧牲，就是負面影響。

就像人類所有科技一樣，AI本身並沒有正邪之分，完全取決於人類怎樣使用它。AI的超級能力來自於對模型的訓練。你提供給AI模型甚麼樣的訓練數據，就會得到什麼樣的結果。

OpenAI並不是一家典型的矽谷模式科技公司。OpenAI首先是一個非營利機構。然後在這個非營利組織下面有一家營利性公司OpenAI。大家平時說的OpenAI，是指它的營利性公司。現在OpenAI的董事會依然保持非營利組織的模式。了解這一點，可能有助於理解這家公司最近所發生的事情。

OpenAI不是唯一研發AI的公司。它之所以鼎鼎大名，主要歸功於它的ChatGPT。這個產品問世以來風靡一時。即使對AI完全不了解人士，也都聽說過ChatGPT。

ChatGPT的產生也與其他科技產品有些不同。OpenAI不是從零開始研發ChatGPT，而是站在了前人的基礎上。2017年Ashish Vaswani等八位科學家發表了「你需要的是注意力」(Attentionis All You Need)的著名論文，首次推出以轉換器(transformer)為基礎的大語言模型概念，堪稱大模型理論的「創世紀」。ChatGPT就是以這篇公開論文為指導做出來的產品。

大模型理論很複雜，但不神祕。Youtube上就有教程，手把手教你編程寫出一個玩具版ChatGPT。OpenAI的厲害之處在於，用人們在整個互聯網上曾經輸入的全部內容對ChatGPT進行訓練。

AI能做什麼，完全取決於人類怎樣訓練它。AI效應是正面還是負面，主動權還是在人類手上。OpenAI雖然是目前AI科技領軍者，但也只是一家公司。將人類未來命運全部寄託在一家公司的幾個高層身上，既不理性也沒必要。

AI OpenAI ChatGPT

上一則

洛縣哈岡總水管爆裂 路面凹陷大坑居民撤離

下一則

林大衛保險談 汽車房屋保險/耆英健保

延伸閱讀

從OpenAI亂局 看AI發展風險

從OpenAI亂局 看AI發展風險
OpenAI事件發酵 矽谷「有效加速主義」聲量擴增

OpenAI事件發酵 矽谷「有效加速主義」聲量擴增
「我愛OpenAI 」奧特曼被解職5天 回鍋任執行長

「我愛OpenAI 」奧特曼被解職5天 回鍋任執行長
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
奧特曼突被趕下台 OpenAI換將風波幾乎趕走客戶

奧特曼突被趕下台 OpenAI換將風波幾乎趕走客戶
鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

2023-11-21 20:42

超人氣

更多 >
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」